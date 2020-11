Rueda: 'me voy a dedicar a hablar del bloquismo, no a criticar otros sectores'

En la noche del jueves 5 de noviembre se presentaron las listas definitivas que competirán en la próxima interna bloquista. Finalmente fueron dos las propuestas, una encabezada por Luis Rueda y otra con Juan Domingo Bravo en conjunto con Graciela Caselles. Acerca de esta inesperada alianza el subsecretario de la Unidad Gobernación declaró que prefiere dedicarse a hablar de bloquismo a criticar a los demás sectores.

Esta última semana se produjo un sorpresivo cambio de cara a la próximas elecciones del partido bloquista, programadas para el próximo 29 de noviembre. Jorge Godoy decidió cederle su candidatura a Juan Domingo Bravo para ocupar el tercer escalafón de la lista "Independencia" y tener como vicepresidenta segunda a nada más ni nada menos que a Graciela Caselles.

Acerca de esto quien encabeza la otra propuesta llamada "La Reforma" junto con Laura Dámoli y el intendente Carlos Maza Peze, Luis Rueda, aseguró que prefiere no opinar del tema y solo dedicarse a hablar de bloquismo. "Cuando uno viene fortaleciendo el proyecto de uno, no tiene que mirar lo que ha pasado en la otra lista, Hemos logrado que toda la parte institucional del partido, concejales, intendentes y los tres diputados acompañen. Yo me voy a dedicar a hablar de bloquismo", declaró.

Siguiendo en la misma línea el subsecretario de la Unidad Gobernación reveló que a pesar de que Caselles este participando en otra lista, él va a mantener el diálogo ya que siempre han tenido una relación respetuosa. "No creo que de repente porque tenga participación en otra lista haya que mezclar las coas, son cuestiones que tiene que hablar ella. Yo voy a seguir hablando con Graciela, porque ella nunca ha hecho ninguna crítica hacia mi persona", aseguró.

Finalmente Rueda adelantó que de ganar estas elecciones, hay grandes chances de que sume a este nuevo proyecto a personalidades cercanas a la lista rival. "Estoy muy tranquilo de lo que hemos hecho desde este lado. Hay muchos dirigentes muy cercanos a Caselles que me están acompañando y me piden que nos fijemos solamente en lo que queremos hacer nada mas, porque los vamos a querer sumar después si es que ganamos", sentenció.