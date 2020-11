Consternación y anécdotas, en la despedida de sanjuaninos a Pino Solanas

Desde el gobernador Sergio Uñac en adelante, dirigentes políticos sanjuaninos transmitieron sus condolencias por el fallecimiento de Fernando 'Pino' Solanas a los 89 años, víctima de Coronavirus. El embajador argentino ante la Unesco había contraído la enfermedad a mediados de octubre y permanecía internado en un hospital de París. Este sábado a la 1.15 de la madrugada (hora argentina), Cancillería confirmó su deceso.

Sergio Uñac

En su cuenta oficial de Twitter, Uñac lamentó "profundamente" la partida del cineasta a quien definió como "un hombre que marcó la historia del arte argentino y que se entregó con compromiso y convicción a la política".

También usó la red social del pajarito el diputado nacional José Luis Gioja, para despedir a Solanas, con quien tuvo desencuentros y encuentros a lo largo de sus vidas. La confrontación más fuerte se dio en torno a la minería metalífera, que el sanjuanino alentó siendo gobernador de la provincia mientras el dirigente porteño lo combatió sin tregua, incluso viniendo a San Juan a marchar en contra de la actividad.

José Luis Gioja

En plena presidencia de Mauricio Macri, Gioja y Solanas se reencontraron y coincidieron en el Frente de Todos, que terminó llevando a la fórmula Fernández-Fernández a la Casa Rosada. "¡Gran dolor por la partida de Pino Solanas!", posteó este sábado en la mañana el sanjuanino.

"En las disidencias supimos encontrar nuestras coincidencias, y eso es lo que tiene de hermoso la vida y este gran movimiento", concluyó el presidente del Consejo Nacional del Partido Justicialista.

También despidió a Solanas el senador nacional Roberto Basualdo. "Lamento mucho la muerte de Fernando Pino Solanas. Gran persona, que luchó con firmeza por sus convicciones", publicó.

Roberto Basualdo

El ex senador Ruperto Godoy expresó en su cuenta de Twitter que Solanas fue un "luchador frontal en la cultura, el arte, la política, los Derechos Humanos y toda arena donde creyó necesario hacer su aporte".

Ruperto Godoy

Por su parte, el diputado nacional Eduardo Cáceres, referente del PRO en San Juan, lamentó "la partida de una persona que pese a tener conceptos equívocos con el desarrollo industrial de mi querido San Juan, tuvo convicciones y coherencia en lo que creía". Eduardo Cáceres

A propuesta de Canal 13 San Juan TV, la ex senadora Marina Riofrío también hizo una refexión sobre el fallecimiento del cineasta. "Me produjo una gran consternación enterarme de la muerte de Pino Solanas. Es una pérdida enorme, aunque en algún período no haya coincidido políticamente con sus posturas", contó.

Y continuó: "En los primeros años de mi gestión tuimos una relación bastante conflictiva por el tratamiento de la Ley de Glaciares. Discutí acaloradamente con Pino, siempre por supuesto con mucho respeto. Eso hacía que tuviéramos una relación un poco difícil. Posteriormente, pasado ese tiempo, logramos una relación muy respetuosa, diría afectiva. No puede dejar de reconocerse en él una trayectoria enorme"

"Realmente es una pérdida humana, una pieza fundamental en el armado político y sin duda el peronismo y los argentinos vamos a extrañar a Pino Solanas", concluyó Riofrío. Marina Riofrío

También el dirigente del partido GEN, Diego Seguí, recordó al embajador argentino ante la UNESCO, a pedido de este medio. "Conocí a Fernando Pino Solanas por la lucha en defensa del medio ambiente. Básicamente me llevó a estar cerca suyo todo lo qeu fue el trámite inicial de la Ley de Glaciares, él por aquel entonces era senador nacional e integraba la Comisión de Medio Ambiente. A partir de ahí, seguimos un camino juntos", contó.

"Finalmente junto a Pino iniciamos una acción en la Justicia Federal en San Juan por aquel hecho tan desagradable que vivimos los sanjuaninos en particular y los argentinos en general, que la empresa Pelambres introdujo aquella megaescombrera en territorio nacional con desechos mineros peligrosos, que terminaron afectando las nacientes del río San Juan. Nos hicimos parte con Pino en la causa. Tuvimos parcial éxito logrando que se ordenase la relocalización de esta escombrera. Por supuesto la causa continúa hasta que podamos mensurar el estado en que se encuentra", agregó Seguí.

"Ha dejado un legado inmenso en el cine argentino. Ahora, en términos políticos, se los he transmitido a sus más cercanos colaboradores, Pino, en lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, jamás hizo una especulación política y estuvo siempre poniendo el cuerpo", concluyó el dirigente. Diego Seguí

Finalmente, la secretaria de Cultura de la provincia, Virginia Agote, se sumó a la convocatoria de Canal 13 San Juan TV con esta reflexión: "con profundo dolor y respeto lo despedimos a Pino Solanas. Un discutido personaje, importantísimo de la cultura, por su enorme aporte que ha realizado a la industria audiovisual, al cine argentino y mundial, y por el compromiso político, social y cultural que siempre ha tenido. Y ahora como embajador ante la UNESCO con un enorme compromiso por la cultura de nuestro país. En este contexto tan difícil que estamos viviendo, una despedida aún más triste. Esperamos poder despedirlo como él se lo merece". Virginia Agote