Aseguran que las cifras Covid 19 de la UNSJ pueden ayudar al gobierno

Recientemente se generó una tensa situación entre el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), luego de que se anunciara la creación de una página web en donde se publicarían estadísticas del Covid 19 distintas a las oficiales. Acerca de esto un ex rector de esta institución, aseguró que si se lograra una buena conexión estas cifras serían de gran ayuda para las autoridades.

El tres veces rector de la UNSJ, Benjamín Kuchen, opinó acerca del conflicto que tuvieron recientemente entre la universidad y el gobierno. Cabe destacar que este pequeño quiebre aún no ha finalizado, ya que el próximo jueves 3 de diciembre se hará una sesión en el Consejo Superior, para tratar este tema.

Kuchen manifestó que el trabajo que realizó el doctor Patiño, encargado de obtener estas estadísticas, es muy serio ya que esta basado en modelos que han sido aceptados internacionalmente. "El hace un esquema basado en la teoría de sistemas y de control, tomando modelos de comportamiento del Covid 19 que son aceptados internacionalmente. En función de esos modelos hace planteos de tipo de sistemas, que dan una pauta de lo que debería hacer la institución para tener los mejores resultados posibles, es un esquema absolutamente legítimo y bueno", reveló.

Siguiendo en la misma línea el ex rector contó que el problema con este esquema radica en que no tiene ninguna restricciones, entonces esto te permite poder elaborar una predicción sobre lo que podría llegar a pasar que "a veces son bastante conflictivas" según el entrevistado. Esto provocó una suerte de colisión con el gobierno de la provincia.

"A mi me gustaría que este conflicto no existiese, me parece que no se pudo lograr una conexión, porque los resultados de Patiño son interesantes, muy valiosos y pueden llegar a ayudar al gobierno. Lo que hace Patiño es realmente importante. Lo ideal sería que charlen tranquilos y que utilicen los datos que da la UNSJ para un bienestar general de la sociedad", reflexionó el integrante del Partido Socialista.

Finalmente Kuchen aclaró que, contrario a lo que llegaron a asegurar varios medios de comunicación, por este conflicto no se ha caído ningún convenio entre ambas partes. "No hay ningún convenio que se haya caído con el gobierno, en algunos medios dijeron que se bajaban todos los convenios pero no es así", sentenció.