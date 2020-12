Suspensión de las PASO: aseguran que el debate se dará en cuestión de días

El 2 de noviembre el gobernador Sergio Uñac pidió mediante sus redes sociales, que se suspendan las elecciones primarias del 2021. Desde ese momento el tema se convirtió en una noticia nacional, hasta que el pasado viernes 11 de diciembre se presentó un proyecto de ley a la Cámara Baja sobre esto. Acerca de este tema Walberto Allende, diputado nacional, aseguró que el debate sobre esta medida se dará en "días más".

El diputado nacional por la provincia de San Juan, Walberto Allende, aseguró que el debate por la suspensión de las PASO del 2021 se dará en pocos días. El legislador contó que no ha notado una gran oposición respecto a esto así que, al igual que Sergio Uñac, espera que este proyecto de ley reciba el visto bueno de la gran mayoría.

"Se presentó el proyecto que era lo que habíamos acordado. Firmó un diputado por gobernador, yo lo hice por San Juan. Aprovechamos en esta semana pasada que estuvimos por Buenos Aires para conversar con varios legisladores. Me parece que el debate se va a dar en días más y que podremos tener la ley que significa suspender únicamente las PASO del año que viene". expresó.

Sumado a esto la autoridad aclaró en reiteradas oportunidades, que la intención es no realizar las elecciones primarias del próximo año. Por el momento no se ha planteado la idea de suspenderlas de manera permanente. Si bien Allende destacó que hay jurisdicciones como Salta y Catamarca que las han derrogado, eso todavía no se ha discutido.

Finalmente el diputado nacional explicó que sucederá con cada partido político, si oficialmente no se realizan las PASO. "Quedará en cada partido político. Ellos definirán la metodología de elección que puede ser consenso o elección interna. Se esta tratando de evitar que vote todo el padrón completo, la movilización y se busca el ahorro de dinero. Votan solamente los afiliados", sentenció.