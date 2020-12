Gattoni: 'La rebaja generalizada de impuestos era una demanda social muy fuerte'

El vicegobernador Roberto Gattoni dialogó con Canal 13 sobre los consensos que se lograron en la Legislatura en este 2020, entre los que destacó el Acuerdo San Juan. 'Ha sido un gran acuerdo económico social donde estuvieron todos los sectores, se buscaron acciones para transitar la pandemia y la pospandemia. La rebaja generalizada de impuestos era un demanda social muy fuerte', afirmó.

En este sentido, aseguró que quedó demostrado que la sociedad se pueden sentar a buscar consensos que luego en la Cámara de Diputados fueron aprobados. 'En un país con reclamos por la presión tributaria, San Juan ha dado una señal muy fuerte. Además, esta ha sido la única Legislatura del país que ha tenido la totalidad de sus sesiones con presencialidad', agregó.

Por otro lado, Gattoni destacó la modificación de la ley de regalías mineras que impidió el uso de fondos de regalías para gastos corrientes sino que sean solo para realizar obras que produzcan desarrollo productivo y empleo. 'Es un cambio de paradigma y un mensaje del gobernador hacia dónde debe ir la economía sustentable en el tiempo', detalló el presidente de la Cámara.

En cuanto a los casos de Covid 19 en la Legislatura, explicó que hubo tres diputados y algunos empelados contagiados pero que ninguno se infectó en la Cámara. 'Tenemos la sensación de que el virus se ha tomado un descanso pero no es así. Los protocolos no son complicados, es no compartir utensilios, no abrazarse, reunirse al aire libre, cuestiones sencillas', concluyó.