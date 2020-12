Allende tras el despido de Rivera Prudencio: "Fue una decisión oportuna"

Este miércoles, en vísperas del año nuevo, el despido de Jorge Rivera Prudencio sacudió la mañana sanjuanina. Es que, luego del escándalo que se generó este martes con una foto de Canal 13, en la que el titular del Ente Provincial de Regulación Eléctrica (EPRE) invitaba a pelear a un periodista de Diario de Cuyo estalló el escándalo. Como se esperaba, desde gobernación llegó la orden para que Rivera Prudencio dejara el cargo tras 26 años de actividad, una decisión 'acertada' para Walberto Allende, diputado nacional.

'Creo que fue rápido, como nos tiene acostumbrados el gobernador. Fue un hecho muy grave y nos sorprendió a todos. Con la prensa podes estar de acuerdo o no, pero no podes tratar de silenciarla y hacerlo de esta manera', afirmó el legislador a Canal 13. 'Me pareció muy oportuna la decisión del gobernador', afirmó.

Allende conoce de cerca la actitud del ahora ex titular del EPRE. El legislador comenzó una investigación para develar si se utilizaban fondos recibidos del Fondo Piede y de la Línea de 500 kv para construir una cochera para funcionarios del ente. 'Yo pedí el expediente por el cual se había llamado a concurso, y después de los pliegos de la línea de 500, que en mi ignorancia pensaba que eran fondos solo para ese destino. Por eso hago una presentación al Tribunal de Cuentas de la Provincia para a que me aclaren si esos fondos pueden ser usados solo para ese destino', dijo.

Sin embargo, la respuesta por parte del directorio del EPRE no fue la que esperaba. 'Recibí tres cartas notariales con un fuerte tenor, yo lo tomé como una intimidación. Yo por tratar de tener documentación por tratar de respaldar que estaban usando mal los fondos, me intimaban a no seguir manifestándome como diputado, si era así, que queda para los consumidores', destacó.

Allende comentó que su planteo apuntaba a lo 'inoportuno' de construir depósitos y cocheras: 'Lo hacían mientras teníamos la crisis que estábamos viviendo, en vez de revisar facturaciones abultadas que llegaban'.

El diputado señaló que durante el transcurso de la presentación, dio con información de los proyectos: se trataba de un terreno sobre acceso sur y la obra alcanzaba un valor de 18 millones de pesos. Este fue el tema consultado por el periodista, segundos antes del brote de violencia por parte de Rivera Prudencio.