Cristina cobrará un millón de pesos por mes

¿Cuánto cobrará Cristina Fernández de Kirchner con su sueldo, jubilación y pensiones? Aproximadamente un millón de pesos por mes

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo un fallo favorable en su reclamo judicial para cobrar una pensión por su marido y ex presidente, Néstor Kirchner, y su jubilación como ex primera mandataria de la nación. Además, recibirá retroactivo y tiene un sueldo por su cargo actual, lo que le permitiría cobrar 100 millones de pesos por este reclamo.

Carlos Burgueño, analista económico, confirmó "Es un privilegio que otras personas no tienen. Aparte ella basa su carrera política en la palabra solidaridad o equidad y esto no coincide con ninguna de las dos", comentó. En ese mismo sentido, Burgueño dijo que "el sistema previsional está quebrado por las malas políticas públicas, entre otras, las que se aplicaron cuando ella era presidente", por cual no considera justo que ahora se beneficie "con algo que solo ella puede: no hay otra figura en el país que esté en condiciones de cobrar 2 pensiones por ex presidente".

Si bien la Justicia lo legalizó, el especialista entiende que esto es una barrera más entre la clase política y la gente, porque "nosotros no tenemos la posibilidad de que nos paguen el 84% móvil, que también lo dice la ley, pero Cristina Fernández puede cobrar por triplicado". "Encima se conoce esto el mismo día que la reforma previsional", comentó indignado.

Aproximadamente, Cristina Fernández de Kirchner cobrará un millón de pesos por mes. "Sí va a pagar ganancias, como todos los funcionarios públicos, pero no abonará sobre el retroactivo", explicó Burgueño. Este último ascendería a los 100 millones de pesos. "Me parece un despropósito también que ella lo haya peleado judicialmente", finalizó el especialista.

Fuente: Mdz On line