Orrego aseguró que trabajará para derogar la legalización del aborto

“NO BAJAREMOS LOS BRAZOS! SEGUIREMOS LUCHANDO POR LAS DOS VIDAS”, aseveró el diputado nacional, Marcelo Orrego en sus redes luego de que se sancionó la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Además manifestó que va a trabajar para derogar el reciente proyecto de ley aprobado.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook el legislador se mostró con ánimos de revancha tras la aprobación de la IVE. “Lo que deberíamos haber legislado es cómo hacer viable las dos vidas y no cómo eliminamos una de ellas. Por eso ya estoy trabajando en la DEROGACIÓN DE LA LEY”, aseguró.

Luego cerró su mensaje de la siguiente manera: “Ayer fue un día muy triste. En el Congreso de la Nación se concentraron los esfuerzos contra los más vulnerables: los niños por nacer y nuestros abuelos”.

Cabe destacar que el ex intendente de Santa Lucia voto en contra del proyecto de Ley cuando la IVE obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. "Hoy no estamos tratando solamente los derechos de la mujer. Eso no está en discusión, no está en debate. Inclusive acá en este recinto hemos aprobado muchos proyectos", dijo en aquella oportunidad a la hora de exponer.

De hecho uno de sus argumentos que excusó en su discurso fue que se había decidido tratar el tema en medio de la pandemia del Covid 19. "Resulta lamentable que en medio de una pandemia donde el mundo se une, donde los profesionales de la salud se unen para salvar vidas, que el Poder Ejecutivo Nacional haya enviado este proyecto al congreso como prioridad. Preocupa porque divide aún más a los argentinos", aseveró.