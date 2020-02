Uñac celebró la unidad del peronismo chimbero

El gobernador Sergio Uñac celebró la unidad en uno de los más importantes bastiones del Partido Justicialista en la provincia, el departamento Chimbas. Lo hizo a través de su cuenta oficial en Facebook, donde compartió una publicación del intendente Fabián Gramajo con una elocuente galería fotográfica en la que se puede apreciar la presencia de todos los referentes del colorido abanico interno.

"FELICITACIONES COMPAÑEROS: ¡TODOS UNIDOS PARA LOGRAR UN CHIMBAS Y UN SAN JUAN MEJOR!", publicó el gobernador, todo con mayúsculas, dándole doble énfasis a su entusiasmo por haber logrado esa confluencia. El PJ tendrá internas para renovar autoridades partidarias el 15 de marzo pero el próximo viernes 14 de febrero habrá cierre de listas. Por lo tanto ese día se sabrá si efectivamente y como busca Uñac, hay listas de consenso en todos los distritos.

Por su parte, el intendente Gramajo publicó: "Junto a dirigentes del PJ Chimbero caminamos firmemente hacia la unidad, la misma que posibilitó grandes triunfos en Chimbas y en San Juan; conducidos por el compañero Presidente del PJ Sergio Uñac, y que se proyectó al país con el triunfo de Alberto y Cristina #TodosUnidos".

En la galería fotográfica se puede apreciar que compartieron la mesa con Gramajo dirigentes como el ex intendente Mario Tello, el ex diputado departamental Roque Elizondo y la ex diputada proporcional Daiana Luna. Además, entre los asistentes estuvieron referentes como Federico Caroprese.