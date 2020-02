Capacitan a la Policía de San Juan en el uso de armas

En la jornada del viernes, el gobernador Sergio Uñac, junto con el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga, recibió en Casa de Gobierno al director nacional de Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski. La reunión tuvo como eje principal informarle al gobernador de las nuevas herramientas de formación para el personal policial.

Además, dialogaron sobre la coordinación de acciones conjuntas en temas de seguridad tanto en materia aeroportuaria como limítrofe. Al término de la visita, Glinski brindó detalles de lo que fue la visita a Uñac: “El objetivo es venir y trabajar en conjunto con la provincia de San Juan".

Noticias Relacionadas Reforzarán la fuerza policial en los edificios del Poder Judicial

Y agregó: "La idea en principio es poder mostrar cuáles son nuestras herramientas de formación para el personal policial es por eso que hemos venido con un polígono de tiro virtual con el cual, hombres y mujeres de la Policía de San Juan se están capacitando”. Acto seguido, destacó la planificación en materia provincial.

“La política de seguridad es una política federal. Por lo tanto vamos a estar en cada uno de los lugares donde nos convoquen, y vamos a ir igual a aquellos lugares donde no nos convoquen porque somos conscientes que la primer trinchera de cualquier gestión en el territorio son los gobernadores, sus secretarios de seguridad, y en estos casos la propia Policía de la provincia de San Juan”, expresó Glinski.

Noticias Relacionadas Seguridad: la policía incorpora un nuevo sistema para monitorear el predio

Polígono de tiro virtual

Tiene muchos puntos para destacar. Fundamentalmente que es de diseño, desarrollo y fabricación 100% nacional, y fue la UTN la encargada de darle forma y concretarlo.

Algunas de las características que más resaltan son:

*No se utilizan municiones

*No existe riesgo de vida

*Son necesarios mínimos requisitos de seguridad

*No se producen accidentes

*Se pueden habilitar hasta 4 líneas simultáneas e independientes

*Es ecológico

*El instructor puede interactuar en la línea de tiro para evaluar posiciones y corregir desviaciones

*Se pueden realizar prácticas con movimiento del tirador

*Se pueden realizar competencias entre líneas

*Los escenarios son diseñados a medida

*Se pueden realizar reportes de entrenamiento personalizados

*Su puesta en funcionamiento es inmediata

*No requiere cables, mangueras, ni conexiones

*No se utilizan armas reales, sino réplicas. En este caso, se usan GLOCK®-17 calibre 9 mm. modificadas, con funcionamiento neumático y conexión electrónica inalámbrica. Es importante aclarar que los diferentes modelos de réplicas de armas son adaptados en nuestro país.

*Está construido con las últimas tecnologías a nivel mundial