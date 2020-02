Interna del Pro: rechazaron la lista opositora

La Cámara Federal con competencia electoral, rechazó la apelación de la línea disidente PRO, Lista Celeste Renovación, para participar de la interna partidaria. El juez Miguel Ángel Galvez, resolvió que la lista no contaba con los requisitos admisibles, tales como la falta de estructura en más de 6 departamentos, asambleístas, falsificación de firmas y avales truchos donde se vio involucrado el actual apoderado Juan Sarmiento.

De este modo, la lista liderada por ex apoderado, Fernando Patinella y la militante Ana Colombo, no consiguió la oficialización por parte de la justicia electoral y no podrá participar de la interna. Por su parte, el oficialismo, liderado por Eduardo Cáceres y Enzo Cornejo, presetnaron una lista completa que ya fue aprobada.

Días atrás, Patinella, había denunciado ante Canal 13 ue la Junta Partidaria del PRO, había suspendido "sin motivo" su lista.

En este sentido, el actual Diputado provincial por el PRO, Enzo Cornejo manifestó que"nuestros apoderados nos notificaron que efectivamente no se dió curso a la apelación solicitada por la Lista Celeste Renovación, por lo que desde nuestro sector aguardamos para continuar con el cronograma y todo aquello que haga falta para estar en orden y seguir trabajando como lo venimos haciendo".

Consultado respecto al silencio por parte del oficialismo, el legislador dijo que "consideramos que no era sano para nuestro espacio entrar en el juego de la chicana y la descalificación, preferimos inclinarnos al territorio, las visitas a nuestros afiliados y el trabajo en equipo, nuestros pilares fundamentales para seguir creciendo".

" Celebro realmente el escenario en el que hoy nos encontramos, ya que esto fue un punta pie que nos permitió mostrarnos como equipo, aceptar nuestros errores y trabajar sobre ellos. Tuve la suerte de recorrer junto con dirigentes casi toda la provincia, encontrándome con grandes historias y gente tan comprometida como uno, lo cual realmente nos anima y alienta a seguir hacia adelante", agregó

Finalmente, Cornejo, sostuvo que "estamos convencidos que entre todos podemos hacer del PRO en San Juan, una alternativa fuerte, por lo que esperamos se sumen a trabajar con nuestro equipo, Patinella, su gente y todos aquellos sanjuaninos que apoyan y acompañan el proyecto macrista en la provincia".