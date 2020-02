Casi dos meses después, Colombo dejó ANSES

Este lunes fue el último día de Rodolfo Colombo al frente de la UDAI San Juan de ANSES, según comunicó él mismo a través de sus redes sociales. De este modo, el referente macrista convivió con la gestión de Alberto Fernández casi dos meses, desde el cambio de gobierno ocurrido el 10 de diciembre de 2019.

"A partir de mañana dejaré de cumplir mis funciones en ANSES, con el honor y la satisfacción de haber dado lo mejor de mí", escribió Colombo este lunes en su cuenta de Facebook.

Noticias Relacionadas Organizaciones piden a Colombo aumento de jubilaciones y otorgamiento de pensiones

"Fue mucho lo que nos faltó conseguir, pero también tuvimos grandes logros durante la gestión", agregó sin detallar las metas alcanzadas.

A continuación agradeció al personal de ANSES: "han sido piezas fundamentales en un engranaje que trabajó arduamente por mejorar la eficiencia y la calidad de atención", sostuvo.

Noticias Relacionadas Se recrudece el conflicto en ANSES de Jáchal por la falta de personal

"Dejaré mi puesto en ANSES, pero me voy con experiencias y aprendizajes que me comprometen a seguir trabajando y militando, especialmente por los derechos de nuestros adultos mayores", concluyó el ex candidato a intendente de Capital.