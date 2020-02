Nasisi se anota: "He visto candidatos pero no he visto proyectos de universidad"

El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, blanqueó en rueda de prensa que está evaluando aparecer en las listas del próximo 10 de junio como candidato a vicerrector o incluso como candidato a decano de la Facultad de Ingeniería.

Por estar culminando su segundo mandato consecutivo, no puede buscar una nueva reelección como rector. Pero por primera vez empieza a descubrir sus intenciones de jugar con nombre propio en alguna de las alternativas.

Entre sus contactos, mencionó expresamente a los decanos de Exactas, Rodolfo Bloch, Arquitectura, Roberto Gómez, y Sociales, Raúl García. Y ratificó que con su vice, Mónica Coca, otra de las aspirantes a la sucesión, no tuvo diálogo político.

"No está confirmado ni descartado. Lo mismo que se habla por ahí de que puedo ser candidato a decano de la Facultad de Ingeniería, tampoco está confirmado ni descartado", dijo Nasisi.

"No puedo ir de rector. Esa es la realidad. Puedo ir de vice, sí. Pero no sabemos con quién. Rodolfo Bloch, como Roberto Gómez, como Raúl García y como muchos otros pueden ser candidatos pero no lo hemos hablado", sostuvo.

Llamativamente no mencionó a su actual secretario de Obras, Jorge Cocinero, otro de los precandidatos fuertes para el Rectorado. Como funionario actual, es considerado un dirigente universitario muy cercano al rector.

"Estoy evaluando porque la verdad que llevo ocho años de mucho estrés, de mucho trajín y es un trabajo que agota, que cansa. De cualquier manera sí creo que han quedado muchas cosas por hacer y que tengo ganas de llevarlas adelante pero todavía no decido si quiero meterme ahora o después", consideró.

Sobre la posibilidad de involucrarse en política partidaria, Nasisi respondió que "por ahora" no lo ha pensado.

"Si voy de decano normalmente soy de ponerme en la oposición", aclaró. El actual titular de Ingeniería es Tadeo Berenguer, compañero de fórmula de Coca. Nasisi se parará en frente de ellos.

El rector destacó que a lo largo de sus dos mandatos ha cultivado buenas relaciones en Buenos Aires, para poner a disposición del próximo rector. "Hay una serie de cosas que tenemos que ponderar", analizó.

"He visto candidatos pero no he visto proyectos de universidad. Esto es lo que me motiva a pensar que hay que buscar alguna otra alternativa", sostuvo en tono de crítica.

"Indudablemente mientras más se demoren las decisiones, más contraproducente es. La presentación de listas es en mayo pero yo calculo que no más allá de mediados de febrero tiene que estar todo definido", concluyó.