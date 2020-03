El duro mensaje de Alberto Fernández para quienes no cumplen la cuarentena

Este domingo, el presidente Alberto Fernández, fue entrevistado en el programa La Peña de Morfi en Telefé, y dejó importantes declaraciones en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el coronavirus.

El mandatario, apuntó contra los que no respetan la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional. "Me preocupa que todavía haya tontos que no entienden el riesgo por el que estamos pasando. El idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos, a quien su egocentrismo que no le deja ver cómo puede dañar al que tiene al lado", dijo. Sin embargo, destacó que la mayoría de los argentinos, está cumpliendo con lo establecido por las autoridades para reducir el riesgo de contagio del virus.

Por otro lado, el presidente, se refirió a los argentinos varados en el exterior y criticó a algunos que desestimaron las advertencias del peligro de viajar fuera del país. “Más de 20 mil personas se fueron de la Argentina cuando les avisé que había una pandemia, y parte de esos son los que reclaman que los traigamos urgente, hay que terminar con eso”, afirmó.

Alberto Fernández, hizo hincapié en el parate que sufrirá la economía producto de la pandemia y el freno de las actividades en todo el país. Pero aseguró que la pelea más importante es por la salud de la gente. El presidente, aseguró que paulatinamente los problemas económicos se irán resolviendo a medida que disminuya el peligro del virus. Pidió a los sectores económicos y empresarios todo el apoyo posible para "salvar y cuidar la vida de los argentinos".

“Ojalá que este virus maldito nos eduque. Nos haga entender que no hay lugar para los vivos. No es la pelea de un presidente, es la pelea de la sociedad, no peleo por la economía, peleo por las vidas de la gente", sostuvo el jede de Estado.

El presidente, también se refirió a la situación sanitaria. En Argentina, ya son 225 los casos positivos, según el informe oficial del sábado del Ministerio de Salud. En este sentido, Alberto Fernández, destacó haber decretado a tiempo la cuarentena obligatoria para evitar un crecimiento exponencial de los contagios del Covid-19. “En aquellos países que no previeron la dimensión del contagio, se dio en una velocidad tan alta que el sistema de salud no pudo contener la atención", dijo. Y remarcó que “el contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, en nuestra casa el contagio será más lento y como es más lento vamos a poder atender a la gente. Cuando más lento sea el contagio, más posibilidad de atenuar y de que el virus mate sea mucho menor”.

Por otro lado, el jefe de Estado, dijo que se reunió con el Ministro de Defensa para que el Ejercito Argentino se involucre plenamente en la logística de la cuarentena, con hospitales de campaña, la seguridad y el control de la normativa vigente en todo el país.

Además, dijo que el problema más grave se presenta en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Por este motivo, este lunes se reunirá con intendentes de toda la provincia para definir acciones a seguir, con el fin de reducir los riesgos de contagios al máximo.

"Necesitamos aplanar la curva, y tenemos que seguir haciéndolo. Del uno al diez, en cantidad de infectados y de gravedad, no sabemos dónde estamos. No sabemos qué es lo que vamos a enfrentar. Estamos peleando contra un ejército invisible. Pero si nos encerramos, la posibilidad de contagiarse es mayor. No quiero decirle a la gente estamos espléndidos", sostuvo Fernández.

Fernández, agradeció el trabajo de todos los médicos, enfermeros y trabajadores del sistema de salud, las fuerzas de seguridad que son quienes se enfrentan cara a cara con el virus para tratar de salvar la vida de los pacientes enfermos.