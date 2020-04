Cuarentena: aseguran que Fernández busca extenderla hasta fines de abril

Alberto Fernandez plantea, por estas horas, avanzar sobre una tercera fase a tres días de terminarse el segundo periodo de cuarentena. Según informaron medios nacionales, la decisión sería extender el aislamiento hasta el 26 de abril inclusive.

Según señalan allegados a Casa Rosada, el llevar la cuarentena hasta fines de abril tendrá que ver únicamente con la posibilidad de achatar más la curva al quitarle circulación a la vía pública y posibilidades de contagio. Es más, aseguran que en carpeta estaría una cuarta fase, por ahora es solo una especulación.

Por esto, Fernández recibirá hoy en Olivos a expertos para analizar desde una mirada científica y recibir el apoyo argumental para mantener la extensión de la cuarentena. Los recibirá a partir de las 15 y, más tarde, asistirán junto al presidente a la Sala de Reuniones. Según señalan pasillos adentro, Fernández tiene una charla fluida con los expertos todos los días desde el comienzo de la crisis sanitaria.

“Por lo que me explican, cuanto más dure la cuarentena, más plana será la curva. La cuarentena hace más lento el contagio. No sólo porque no hay contacto, sino también porque los asintomáticos dejan correr el ciclo del virus hasta inmunizarse, sin vincularse con los otros. Esa es la razón”, contestó Alberto Fernández a Infobae.