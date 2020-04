Esperan una cuarentena más flexible para San Juan

Este viernes, el vicegobernador Roberto Gattoni dialogó con Canal 13 y se refirió a las nuevas medidas de prevención frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus que analiza el Gobierno Nacional. “Yo creo que en algún momento vamos a tener que evaluar por regiones, es decir, no se puede aplicar una misma solución por las situaciones distintas. Creo que San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Formosa tienen una situación distinta al resto de las provincias. Lo mismo que Chubut o alguna otra provincia donde hay muy poca circulación viral”, sostuvo Gattoni.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados dijo: “Nosotros estamos atento a lo que dicta el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud de la Nación. Ellos son quienes van fijando la pauta de ir abriendo paulatinamente la actividad económica y las provincias nos tendremos que sujetar a esas pautas”. Además agregó “Somos conscientes que estas cosas, generan una situación muy crítica, más allá de todo lo que significa el párate en la economía, que no hay ingresos"

Además, Gattoni explicó que el mensaje claro que bajan desde el Gobierno Nacional, es el de privilegiar la salud sobre la economía, aunque señaló que "entendemos que hay sectores de la economía que necesitan trabajar. Sobre todo los trabajadores independientes, los oficios, aquellos que no pueden acordar con un empleador el pago de un salario, es decir aquellos que si no trabajan, no tienen ningún ingreso”.

“El gobernador es absolutamente consciente de la situación por la que están pasando cada uno de los sectores, independientes, oficios, cámaras empresariales, distintos rubros. No es que no sabemos sino que estamos haciendo un equilibrio entre lo que se quiere y lo que se puede”, añadió Roberto Gattoni.

El vicegobernador, también, recalcó que el gobernador está pensando en todos los sanjuaninos, que se están haciendo las cosas bien y remarcó la importancia de: "Debemos cuidarnos entre todos. Respetar el Aislamiento preventivo, hay que quedarse en casa, sobre todo aquellos mayores de 60 años y menores de 18 años. No hay nada que hacer en la calle, sobre todo los chicos menores de 18 años que no tienen clases porque son un factor de contagio importante. Debemos contribuir absolutamente todos a que si no tenemos ninguna obligación que nos haga salir, nos quedemos en casa porque es la mejor medida. Debemos tener un poco de paciencia”.

Para finalizar, el ex ministro de Hacienda, le transmitió un mensaje de deseo hacia los sanjuaninos: “En estas pascuas especiales, quiero desearles a los sanjuaninos que sean las mejores pascuas. Y pedirles que mantengamos este sacrificio que es muy duro. Somos conscientes que no es para todos iguales y que hay gente que la están pasando muy mal”.