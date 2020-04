Argentina suspendió su participación en el Mercosur

Este viernes, en un hecho sin precedentes diplomáticos, Alberto Fernández decidió “de hecho” suspender la participación de la Argentina en el Mercosur frente a la decisión de Brasil, Paraguay y Uruguay de avanzar en acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Líbano, Canadá y la India en plena crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus. El presidente y su canciller Felipe Solá están monitoreando la situación geopolítica del Mercosur desde hace semanas ante la postura de los otros tres socios, Brasil, Uruguay y Paraguay, de negociar acuerdos de libre comercio con países que producen bienes y servicios que implican una competencia directa con la industria nacional en un escenario ya complejo por la pandemia del coronavirus.

Noticias Relacionadas Del Barrio La Estación al mundo, el cantante que conmovió a todos

Pese a las sucesivas advertencias del canciller Solá, los representantes diplomáticos de Brasil, Uruguay y Paraguay decidieron avanzar de igual forma con las negociaciones para cerrar un tratado de libre comercio con Corea del Sur, que sería el caso testigo para continuar con Líbano, India y Canadá. En este contexto, los coordinadores nacionales del Mercosur deliberaron hoy a través de una video conferencia, adonde quedaron explicitadas las diferencias entre Argentina y sus socios Brasil, Paraguay y Uruguay. Mientras los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores planteaban que no era momento de abrir la economía en plena crisis causada por el coronavirus, los delegados de los restantes países del Mercosur opinaron lo contrario.

Según cuenta Infobae, cuando concluyó la videoconferencia, Solá llamó por teléfono al Presidente que estaba en la quinta de Olivos definiendo si los niños y adolescentes menores de 18 años podían salir de sus casas en medio de la cuarentena obligatoria. El canciller informó de la situación a Alberto Fernández, y a continuación el ministerio de Relaciones Exteriores redactó un non paper para dejar asentada la posición de la Argentina ante sus otros socios del Mercosur.

Noticias Relacionadas Coronavirus: Se registró el pico más alto de contagio en el país

Según que cuenta Infobae, en un non paper al que pudo accerder, el Gobierno Nacional sostiene lo siguiente:

(...) “La integración regional es una forma de afrontar la pandemia global y sus consecuencias económicas y sociales. Es imperiosa en un mundo en el que los organismos internacionales predicen la caída del PBI en los países de mayor desarrollo, una disminución brusca del comercio global de hasta un 32 por ciento y un impacto imprevisible en la sociedad”. (...) “En su política interna la Argentina se previene de los efectos de la pandemia mientras protege las empresas, el empleo y la situación de las familias más humildes. Lo hace a diferencia de las posiciones de algunos socios, que plantean una aceleración de las tratativas hacia acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India, entre otros”. "La Argentina dejó en claro -durante la video conferencia entre los representantes del Mercosur-que la incertidumbre internacional y la propia situación de nuestra economía aconsejan detener la marcha de esas negociaciones. "Esta posición, transmitida a los socios del Mercosur, no surge de un capricho sino de una visión sobre el modo de fortalecer las relaciones con las naciones del bloque regional: la hermandad no solo es noble sino potente, y se funda en la reconstrucción del tejido social y productivo de nuestros países.

En un claro lenguaje diplomático, Solá en el Non Paper de la Cancillería explicó a sus socios del Mercosur que Argentina no apoya la negociación de acuerdos de libre comercio, pero que aún apuesta a la integración regional frente a una crisis global sin antecedentes históricos. “En este escenario el Gobierno argentino seguirá acompañando la marcha de los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y la EFTA (European Free Trade Agreement), sin entrar en debates por ahora estériles”, informó el canciller argentino a través de un non paper.

Noticias Relacionadas Alberto Fernández anunciará este sábado una nueva extensión de la cuarentena

En términos simples, si Argentina estuviera planteando la ruptura del Mercosur, no hubiera redactado el non paper ratificando su compromiso con los acuerdos ya firmados con la Unión Europea y la EFTA (European Free Trade Agreement), integrada por Islandia, Noruega y Suiza, entre otros países.

Fuente: Infobae