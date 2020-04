¿Virtual o presencial? Las dificultades del Congreso para sesionar

Ante la propagación de la pandemia del COVID-19, muchas actividades quedaron en stand by tras el comienzo de la cuarentena. Una de ellas, fueron las sesiones en el Congreso, ya que se debe respetar el distanciamiento social, pero principalmente por la imposibilidad de los legisladores de poder viajar a Capital Federal. Lo que sí se lleva a cabo, tras la implementación virtual, son reuniones de comisiones.

En este sentido, el diputado nacional Walberto Allende sostuvo en Canal 13 que están conversando los jefes de bloque cuál será la modalidad de la sesión del Congreso. "No saben si hacerla virtual o presencial. Esta última opción sería más difícil porque primero no hay vuelos y después hay muchas provincias donde hay que hacer cuarentena", manifestó.

El legislador sanjuanino consideró que de todas formas se debe avanzar y sesionar porque lo amerita la urgencia de tratamiento. "Todas las medidas que se han tomado han sido por DNU y necesitan el aval del Congreso, por eso creo que esta semana se resolverá", expresó.

Por otro lado, explicó que analizan la apertura de agencias de vehículos que cuentan con la modalidad de venta online. "Además están las industrias dedicadas a la exportación. No está a disposición esta solicitud, entonces la provincia no puede realizar este acto administrativo y no se reactiva este sector", detalló. Finalmente, destaco que la Secretaría de Comercio Interior será la encargada de plantear estas cuestiones al Poder Ejecutivo, siempre poniendo primero la práctica del protocolo sanitario.