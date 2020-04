"No es para todos", la letra chica del acuerdo que protege a trabajadores suspendidos

Este lunes el Gobierno Nacional, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Central General de Trabajo (CGT) acordaron proteger las suspensiones laborales y darle apoyo al sector privado. Ya con la ley anti despido, el nuevo acuerdo viene a prestar colaboración pareja. Por lo menos, así lo entiende Eduardo Cabello, titular de la CGT en la provincia.

"El acuerdo rige para el país y no es general. Es para casos particulares, busca proteger a los trabajadores suspendidos por la baja actividad que genera la cuarentena y, a la vez, una herramienta de salida para el sector empresario que no sabe cómo afrontar los salarios", destacó en Banda Ancha.

En este sentido, Cabello explicó que el objetivo de la ley es proteger a los trabajadores para que no se queden sin su sueldo (les asegura el 75%) a pesar de no haber estado activos por no estar contenidos en una actividad exceptuada. Sin embargo, aclaró que precisamente no es para todos los sectores de la economía.

"Se va a terminar de moldear pero en principio es para algunos sectores, los más perjudicados. Aquí quedó excluida la industria de la construcción y las actividades esenciales", acentuó el líder.

Por otro lado, Cabello aseveró que muchos de los problemas con los haberes no fueron significativos para lo que se viene en mayo. "Muchos pudieron cobrar gran parte de su salario de marzo porque la cuarentena empezó en más tarde, el tema va a ser el mes de abril porque la cuarentena va a abarcar todo el mes", aseveró.

Si bien el acuerdo tuvo lugar este lunes, aún "falta moldear la norma y será cuando salga la resolución. Ahí quedará más claro el alcance que tendrá", concluyó Cabello.