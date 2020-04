La Bancaria se defendió tras el caos en los bancos: “Nosotros no pusimos 3 millones de personas en la calle”

El amontonamiento de gente en los bancos para cobrar en pleno aislamiento el viernes pasado, provocó el enojo de Alberto Fernández. El presidente apuntó al sector bancario por este hecho en una entrevista radial. Ante estas declaraciones, el jefe de la Bancaria, Sergio Palazzo, salió a defender al gremio que representa a través de un comunicado.

El enojo del mandatario tuvo que ver con que el sindicalista se habría negado a que su actividad sea considerada servicio esencial, lo que produjo que los bancos no abrieran sus puertas hasta el viernes pasado. Esta versión fue defendida tanto por los bancos como por el titular del BCRA, Miguel Pesce, aunque en el gremio la rechazaron.

Este lunes, Palazzo salió a cruzar muy fuerte a Fernández, después de haber apuntado, en un tono medido, el pasado viernes a los bancos privados y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli.

"Que quede claro: los bancarios no ponemos 3 millones de personas en la calle", es el título del comunicado del gremio donde sostienen que la decisión de no declarar a los bancos como actividad esencial fue únicamente del presidente y negaron que haya existido alguna negociación al respecto. "No somos quienes determinamos qué actividad es esencial o no", afirmó en mayúsculas.

Palazzo le pidió a Fernández que se pronuncie públicamente, además de negar algún enojo del presidente. El sindicalista expresó que al sector bancario se lo tomó de chivo expiatorio para justificar el amontonamiento de gente en las sucursales de los bancos en todo el país. "No somos autoridad pública para ayudar a que la gente no se amontone en la calle", fundamentó el titular de la Bancaria.

Además, en el comunicado, Palazzo se quejó porque desde el Gobierno adelantaron que el jueves santo también abrirán las entidades bancarias a pesar de ser día no laborable. "Ahora nos enteramos por los medios que se abriría el Jueves Santo, feriado. Esperemos que hagan un cronograma correcto, acertado para que no pase lo mismo que este fin de semana. Para que nuestros compañeros puedan cumplir con las obligaciones de su fe religiosa y con sus familias poder pasar la Semana Santa en paz" afirmó el sindicalista.

Por último, el gremio que conduce Palazzo reclamó que le garanticen "el pago de las horas extras bajo el régimen de feriado, sábados y domingos, es decir, al 100% del valor normal de la hora".