Polémica detención: el concejal de Calingasta cargó contra la Policía

Este domingo por la noche, un confuso y tenso episodio tuvo lugar en inmediaciones del Cerro Los Tres Escalones de Calingasta. Allí, como resultado de un operativo policial, Raúl Escuela, concejal departamental, quedó detenido acusado de romper la cuarentena. Junto a él, otros seis detenidos señalados, por la fuerza policial, como partícipes de una fiesta con alcohol. Sin embargo, el funcionario enardeció y rompió el silencio.

Según comentaron fuentes policiales, el hecho se produjo en el cerro, cuando se detuvo a seis personas, todas oriundas del departamento con una hielera, botellas de fernet, cerveza y speed. Sin posibilidad de justificarse, los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 33ra, Sin embargo, a los metros, la fuerza policial señala que encuentran un vehículo con una persona dentro usando su celular (el destello le alumbraba la cara). Se trataba del concejal. Allí se procede a la detención del funcionario.

Hasta ahí el relato oficial, sin embargo el edil tiene su versión de los hechos. Escuela señaló que todo comenzó el domingo a la noche, cuando llegó a la casa de un vecino. "Formo parte del Comité de Crisis, entonces por esto doné parte de mi sueldo y reparto bolsones con mercadería a los vecinos que lo necesitan. Esa noche había ido hasta la casa de uno, había entrado, había tomado unos mates y, alrededor de las 22, me dirigía a mi casa", señaló agitado el edil calingastino.

El hecho es que al salir, Escuela aseguró que circuló por calle Belgrano, a unos 30 km/h. Allí, notó una camioneta que doblaba por una esquina y se dirigía hacia su vehículo a gran velocidad. "La camioneta venía por detrás, muy rápido y me hace señales de luz. Pongo el guiñe para que me pase pero entonces enciende la sirena y decido tirarme a la banquina", dijo, y agregó: "Me detengo y un oficial de la Policía me pide los papeles".

Fue entonces cuando, para Escuela, el oficial tomó una actitud agresiva y ofensiva. "-Vos estuviste tomando en el cerro con los otros- me dijo, le contesto que soy funcionario del departamento de Calingasta, tengo certificado, soy parte del Comité de Crisis, y me dice -No, me tenés que acompañar-, yo le aseguraba que no tomo alcohol, por mi hija que no lo hago", dijo Escuela con bronca en Radio Manantial.

El funcionario señala que finalmente accedió para aclarar el problema y se dirigió a la comisaría 33era de Calingasta, entre discusiones y empujones. Allí buscó hablar con un responsable pero dice que no lo quisieron escuchar. "En un momento le cuento al oficial y le digo lo que me ha pasado y que hay uno que me ha faltado el respeto. Que yo tengo certificado de funcionario público pero me responde que de última he estado violando la ley porque vos podes estar hasta las 20, le repito que tengo el certificado y me dicen –Me paso por el c… tu certificado-", aseveró nervioso.

Posterior a eso, el funcionario fue arrastrado al médico legista, donde destaca que lo atendió una especialista, que él conocía. "Ella me dice que yo estuve tomando en el cerro, pero nunca me tomaron un dosaje de sangre o de alcohol, es inentendible", concluyó enfurecido.

Escuela deberá comparecer ante la Jueza de Paz departamental, Rosana Espín y allí dará su versión de los hechos. Por el momento, debe esperar detenido en su domicilio por pertenecer al Comité de Crisis.