Ibarra: 'Es momento para que la política responda sobre lo que hizo mal'

"El lunes estábamos ganando por goleada y de repente se produce un evento que generó el enojo de la gente", dijo Mauricio Ibarra en Paren las Rotativas tras conocerse el cuarto caso de Covid-19 en la provincia. Es que, luego de que se confirmara el caso y que se desataran las dudas sobre la médica infectada (luego denunciada) la opinión pública tuvo un fuerte golpe de desequilibrio.

"No hay enojo porque si, no es porque la gente es mala, hay un estado de ánimo duro, difícil, es momento para que la política diga que algo hicimos mal y salgamos a explicarle a la gente qué es lo que se hizo mal", apuntó Ibarra en lo que fue una autocrítica desde la clase política para los sanjuaninos.

Al margen de las críticas, Ibarra reconoció que "no hay intenciones de hacer las cosas mal" y que no cree que "se gane desde lo judicial". "No creo que lo judicial termine de resolver los problemas que tenemos", dijo.

Noticias Relacionadas Exclusivo: el abogado de la médica infectada rompió el silencio

En este sentido, instó a la clase política a tener una "mirada más contemplativa" y recomendó al Gobierno lanzar mensajes para tranquilizar a los sanjuaninos. "Un buen mensaje para entender que algo hicimos mal es el camino, el sentido común de los sanjuaninos pregunta porque subieron a un hombre con coronavirus a un avión y lo trajeron, estas preguntas son las que hay que responder", señaló contundentemente.

Por último, reconoció que el "estatus sanitario" de San Juan se mantiene en pie y que a pesar del suceso "se mantiene óptimo".