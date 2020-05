Alberto Fernández: 'La pandemia demostró que vivimos en un país injusto'

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes la puesta en marcha de una nueva etapa del plan Argentina Hace. Se trata de la reactivación y ejecución de obras en 40 municipios del Gran Buenos Aires, que beneficiarán a más de 13 millones de personas.

Durante el acto, el mandatario, habló sobre la crisis sanitaria, económica y social que desat{o el Covid-19 en el país y en el mundo. “Lo que dejó la pandemia es la muestra de la desigualdad que vivimos. Y aquí nadie puede hacerse el distraído”, señaló. “Tenemos una suerte, que ese país más justo que hay que construir nos tocó construirlo a nosotros. Y yo no voy a dejar pasar la oportunidad”, aseguró el Presidente en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, junto al gobernador Axel Kicillof.

La pandemia nos demostró que vivimos en un país injusto y que la calidad de vida incide fuertemente en el riesgo de contagio.



Con el plan #ArgentinaHace lo que buscamos es corregir esas desigualdades y generar condiciones de vida dignas que garanticen la salud de la gente. pic.twitter.com/Cpg7HKXNsq — Alberto Fernández (@alferdez) May 26, 2020

El mandatario dijo que el contagio del nuevo coronavirus COVID-19 es mayor en las zonas con más hacinamiento y reiteró que “lo único que dejó en evidencia la pandemia son millones de personas a las que el Estado no tenía ni siquiera registrados. Y eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos”.

“Estas cosas ocurren porque no se diseña un país igualitario, porque no se diseña un país con criterio de igualdad”, afirmó Fernández y añadió: “Si somos gente digna, como creo que somos, no podemos dejar ni permitir que esa situación de desigualdad se sostenga y se profundice”.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández encabeza la puesta en marcha de una nueva etapa del plan Argentina Hace https://t.co/GN5zZ4OaaS — Casa Rosada (@CasaRosada) May 26, 2020

Además del programa presentado, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySa) reactivó la ejecución de 68 obras en 16 municipios del AMBA. Para ambos proyectos, que generarán 8.700 puestos de trabajo con paridad de género, el gobierno nacional invertirá 19.557 millones de pesos.

Argentina Hace es un programa del Ministerio de Obras Públicas y los ejecutores deberán aplicar todas las medidas de protección y de prevención para los trabajadores y las trabajadoras de la construcción. Se empleará mano de obra local en los barrios de mayor vulnerabilidad social, y con cuadrillas integradas por pocas personas que no requerirán el traslado interurbano de trabajadores.

Las obras se ejecutarán en Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

Del acto participaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Interior, Eduardo de Pedro; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. También estuvieron presentes la presidenta de AySA, Malena Galmarini; la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, entre otros jefes municipales.

Fuente: Casa Rosada