Internado, Ginés González García habló sobre su estado de salud

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se refirió en la noche del miércoles a su estado de salud luego de que fuera internado en el Santatorio Otamendi donde asistió con algún síntoma para hacerse un chequeo médico.

En el lugar se le realizan varios estudios médico a raíz de una "parestesia distal", en su miembro superior izquierdo aunque aclaró que " me siento fenómeno, con ganas de volver a trabajar".

Según publica el Diario Perfil el Ministro de Salud aseguró que "Estoy muy bien pero hice lo que tenía que hacer. Tuve un síntoma y vine acá, que me conocen hace muchos años, es el sanatorio de la obra social a la cual pertenezco. Tenía que venir porque tenía que hacer un control de una cirugía que me había hecho hace un año. Aproveché al tener este síntoma para llamar y me están investigando".

Noticias Relacionadas Así proponen el regreso de misas, bautismos y casamientos en San Juan

Respecto a lo que sintió en su cuerpo Ginés Gonzalez destacó que "Se me durmió la mano izquierda. La tomografía dio un hematoma subdural viejo. Todos los síntomas de la mano izquierda pueden ser porque hay una compresión cervical cosa que han descartado porque también me hicieron resonancia de cuello. Empezaron a pensar que podía haber otra cosa".

La autoridad sanitaria destacó que no hace falta que le hagan un isopado por Covid 19 y tampoco lo van a intervenir quirúrgicamente porque no es algo urgente. Destacó que tiene ganas de volver a trabajar y estar "sentadito en mi sillón".

Fuente : Perfil