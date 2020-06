Allende sobre Vicentín: 'Llama la atención que hayan créditos para una empresa insolvente'

La grieta volvió a avivase tras el anuncio nacional de Alberto Fernández sobre la expropiación del holding Vicentín, quien mantenía una importante deuda con el estado nacional que superaba los 9.000 millones de dólares. En este sentido, Walberto Allende, diputado nacional sanjuanino, habló en Banda Ancha y cuestionó el criterio del Banco Nación para brindar créditos.

'No se conocía en detalle la decisión del Gobierno Nacional de intervenir la empresa, pero si se conocía a principio de año los créditos que había obtenido Vicentín desde el Banco Nación y otros bancos oficiales. Llama mucho la atención ese actuar si se conocía la insolvencia y le seguíamos prestando dinero los argentinos', apuntó Allende.

El diputado señaló que esto hace cuestionable el accionar de la entidad financiera pero no solo en relación a la empresa expropiada sino también al trato que tuvo con el resto del sector productivo. 'No digo que haya cómplices pero si hay responsables en el Banco Nación que deben responder, hemos insistido tanto con proyectos para ayudar a PyMes y nos decían que no había dinero, y resulta que si había pero se la prestaban a estas empresas', detalló.

'Vamos a esperar a que cuando se envíe el proyecto final a Diputados, que será seguro en estos días, analizaremos con los miembros de la mesa del bloque', dijo.

Finalmente, sobre la 'grieta' que se abrió en relación a este tema, Allende destacó que 'no está en el ánimo de este Gobierno seguir expropiando empresas'.