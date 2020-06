Alerta: Fernández suspendió su gira por un caso de Covid-19

Este viernes Martín Insaurralde confirmó cerca de las 15 que tiene coronavirus. La noticia impactó rápidamente en la comitiva presidencial que se encontraba en ese momento en La Rioja y también en la gobernación bonaerense. Según tracendió, el intendente de Lomas de Zamora estuvo reunido hace 48 horas con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, uno de los integrantes de la comitiva presidencial.

Es por eso que el Presidente debió suspender la segunda escala de su viaje y no fue a Catamarca, la única provincia del país que no tiene casos de coronavirus. "Estabamos por despegar para la Catamarca cuando nos enteramos que un amigo como Martín Insaurralde dio positivo a un test de coronavirus. Unos días atrás Daniel Arroyo estuvo reunido con el, así que lo decidimos separar de la comitiva y está volviendo a Buenos Aires. El riesgo del contagio existe, así que decidimos posponer nuestra visita a Catamarca, espero que me entiendan", dijo Fernández en un video que publicó el gobernador de la provincia norteña, Raúl Jalil, en sus redes.

Tal cual adelantó el mandatario en el video, el ministro de Desarrollo Social fue puesto en aislamiento y se hará el hisopado correspondiente en las próximas horas. Según explicaron sus voceros, por el momento Arroyo no presenta síntoma alguno de Covid-19. Sin embargo, aclararon que están evaluando los pasos a seguir en estrecha comunicación con el Ministerio de Salud.

Por otro lado, según dijo el periodista Mauro Viale en A24, al parecer Insaurralde aún desconoce donde podría haber contraído el virus del coronavirus. “Dí positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”, escribió el jefe comunal en su cuenta de la red social Twitter.

El intendente había comenzado a sentirse mal el jueves y tuvo unas líneas de fiebre. Los síntomas lo llevaron a realizarse el hisopado, que horas más tarde dio positivo. Sin embargo, un día antes el intendente de Lomas de Zamora mantuvo una reunión de trabajo con el ministro Daniel Arroyo en la cual acordaron la creación de un Centro Integral para la Promoción de Derechos de Niños y Niñas.