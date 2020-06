Alcalde chileno cruzó la versión de trasladar pacientes a Argentina

Este martes, medios argentinos dieron cuenta de las declaraciones de un funcionario chileno donde hablaba sobre la posibilidad de que Argentina traslade y albergue pacientes con Covid-19 de Chile. Sin embargo, desde la región de Coquimbo, el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, rompió el silencio y habló en Banda Ancha sobre la posibilidad.

En este sentido, el funcionario señaló que es 'poco factible que se dé esto ya que no existe un acuerdo y no se ha generado un diálogo'. Para Vera, Argentina ha tomado decisiones con un alto costo económico pero 'ha priorizado el tema de la salud, algo que Chile no', razón de esto es la renuncia del ministro de Salud trasandino.

Sobre los dichos, Vera señaló que en Argentina 'la posibilidad no va a prosperar, es una idea poco práctica y no se van a hacer mayores problemas con enfermos chilenos'. También, apuntó a que el sistema de salud argentino tiene 'mayor eficiencia' que el de Chile que se caracteriza por estar privatizada.

La situación de Chile es delicada, ya que en este momento cuenta con más de 180.000 infectados y más de 2.300 fallecidos por Covid-19. Además, dijo que 'hay una importante cantidad de comercios y pequeñas empresas que han generado una caída en la producción de alimentos, algo que el Gobierno ha tenido que salir a solucionar con bonos y canastas familiares'.

Finalmente, Vera reconoció que la región de Coquimbo es la menos afectada por la pandemia. 'Este martes cumplimos con 1.700 personas contagiadas y 20 fallecidos, nosotros seguimos trabajando para que se cumplan las medidas de prevención', concluyó.