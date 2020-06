Baistrocchi contó porque dieron de baja a contratados y becarios

El pasado martes, el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, se refirió a la situación de contratados y becarios a los cuales dieron de baja en su gestión. El jefe comunal afirmó que en diciembre de 2019, a unos días de asumir, en los días de cobro, muchos de los trabajadores municipales no presentaron la factura.

Baistrocchi contó que al tomar las riendas del municipio, existían 1054 contratos, pero el 10 de diciembre pagaron solo 930. El motivo de que 120 contratos no cobrarán, fue que presentaron la respectiva factura. En el caso de los becarios fines de 2019 habían 2.000 y hoy quedaron alrededor de 1.800, porque no se presentaron. “No se presentaron porque no tenían lugar de trabajo, no se presentaron, no los conocíamos” indicó.

El Jefe comunal señaló que “los contratos vencieron en diciembre, se prorrogaron hasta marzo y en marzo se prorrogaron hasta el 30 de mayo, teníamos gente con similar características, personas que tenían jubilación, trabajo formal”

Además, Baistrocchi afirmó que conservaron a las personas que cobrando un contrato trabajan de 7 a 14, régimen de horario del municipio.

En el caso particular de Cerimedo, el cual se quejó por las redes, el Intendente detalló que “no tenía un lugar de trabajo, ni un horario de trabajo, el cobraba por un asesoramiento, lo cierto es que en 5 meses de trabajo, no lo vi nunca y la única vez que le pedí que nos hiciera un trabajo nos los iba a cobrar aparte” aseguró.

Baistrocchi explicó que en los casos en que no renovaron contratos, se debió a “no existía dentro de las necesidades del municipio, cuya función es prestar un servicio, y lo que estamos haciendo es mejorando a la gente de servicios”

En este sentido, el Jefe Comunal destacó que la tarea realizada tiene que ver con “una optimización de recursos económicos y humanos a los fines de poder dar a cada uno lo que corresponde”, haciendo referencia a la situación de muchos trabajadores municipales.