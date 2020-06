Acuerdo San Juan, 60 días de mesas sectoriales para salir de la cuarentena

Este jueves comenzó finalmente la formación del 'Acuerdo San Juan', una iniciativa del Ejecutivo local que apunta a desarrollar mesas de diálogo entre los distintos sectores que intervienen en la sociedad y, en el actual contexto, buscar una salida óptima de la cuarentena para construir el futuro de la provincia.

Según detalló el mismo gobernador Sergio Uñac en el arranque de la videoconferencia, las mesas se realizarán desde el 1 de julio y durante 60 días habrá mesas sectoriales entre distintos referentes para poder generar iniciativas que faciliten la salida de la cuarentena.

'San Juan no será el mismo cuando termine la pandemia, no serán los mismos números de la economía ni tampoco el porcentaje de desempleo. Antes era del 3,5% y será distinto al que tengamos cuando salgamos. Vamos a tener una nueva normalidad, no será igual a la anterior, este nuevo desafío que deberemos emprender en conjunto', destacó Uñac en la apertura. Además, hizo referencia al estatus sanitario sanjuanino y señaló que esto permitió retomar más del 90% de la actividad económica.

En tanto, diversos referentes intervinieron en el lanzamiento de 'Acuerdo San Juan'. Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior, señaló que 'tenemos que asumir que vamos a salir en peores condiciones desde el punto de vista económico'. Por su parte, Sebastián Eskenazi, presidente del Banco San Juan, aseveró que 'el sector financiero está absolutamente comprometido con el sector productivo'.

Mientras, Darío Minozzi, presidente del Centro Comercial San Juan, calificó de 'muy valioso' el acuerdo y acentuó que es 'el momento de planificar el futuro'. Por otro lado, en el nombre de los intendentes (todos presentes) Fabián Martín, jefe comunal de Rivadavia, dijo que 'es importante y oportuno poder trabajar en un acuerdo social para los sanjuaninos'.

Otro referente que participó en este lanzamiento fue Julio Figueroa, titular de la CGT (Unión Obrera Metalúrgica), y afirmó que el acuerdo 'es histórico' y privilegió que 'se nos dé la posibilidad de opinar'. En tanto, Claudio Larrea, rector de la Universidad Católica de Cuyo, 'espero que este acuerdo sea un ejemplo para las otras provincias'.

Fueron numerosos referentes los que pasaron por la mesa y la comunicación con el gobernador Sergio Uñac, con lo que quedó conformada la mesa final en la que intervendrán un gran variedad de instituciones y hasta donde los sanjuaninos 'sin representación' podrán aportar.