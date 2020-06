San Juan le pidió a Nación que abran las oficinas de Anses en la provincia

A raíz de la decisión de Fernanda Raverta, de poner a las oficinas de Anses en funcionamiento por considerarlas de 'actividad esencial', se conoció que San Juan no está entre las primeras provincias elegidas para retomar. Por esto, Walberto Allende, diputado nacional, le pidió a la titular del ente reabrir las sedes locales.

'Me comunico con usted a fin de pedirle la pronta apertura de las oficinas de Anses, teniendo en cuenta que se ha producido aperturas en otras sedes nacionales', señala la carta de Allende. Este pedido se sustenta en el hecho de que la provincia posee apenas 5 casos de coronavirus, lo que hace que el estatus provincial sea de los mejores del país.

Sobre este tema, Allende habló con Canal 13 y señaló que 'no todos pueden acceder a los servicios de Anses por internet, ya que muchos no sabemos manejarlo, otros no tienen internet y algunos ni siquiera tienen una comunicación telefónica'.

Además, el funcionario legislativo nacional destacó que el pedido no es solo por la sede central, sino por todas las sucursales de la provincia ya que 'se pueden ver largas filas de gente esperando resolver sus trámites'.