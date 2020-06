El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, pasó por el programa 'Paren las Rotativas' en la noche del martes y valoró la unidad con la que trabajan las autoridades nacionales y provinciales bajo este contexto de pandemia. "A Alberto y a Cristina, al gobernador y al vice, los veo trabajando en el proyecto nacional y popular. El presidente está trabajando todos los días, todos estamos realizando un trabajo mancomunado. No es momento de tirar palos", expresó.

Al mismo tiempo denunció que hay dirigentes de la oposición que no se comportan de la forma adecuada al contexto de pandemia que está atravesando al país y al mundo. "Hay algunos dirigentes de la oposición que buscan sacar su tajada dentro de esta pandemia pero debemos respetar este contexto. No son las formas, esta pandemia nos ayudó a aprender a conocer personas del ámbito político, empresarial, etc. La política no es tanto hablar sino mostrar lo que se ha hecho", agregó.

Luego expresó que como intendente, debió gobernar durante el mandato de Mauricio Macri, y siempre se mostró respetuoso. "No compartía medidas con el gobierno anterior, tanto el departamento como la provincia lo sufrieron. Fue un gobierno que hizo medidas con las cuales uno coincidía pero siempre fuimos respetuosos, los dirigentes opositores deberían hacerlo de la misma forma en este momento".

Respecto a las medidas que debió tomar en el departamento de Chimbas durante la cuarentena. El intendente manifestó "tratamos de equilibrar las medidas para asistir a los sectores sociales del departamento. Hemos prorrogado vencimientos para el sector industrial. No hubo tironeos, hemos trabajado en conjunto con todos los sectores de la sociedad. Hoy estamos trabajando con los distintos sectores del departamento para pensar en el post, una vez que se termine la pandemia".

"Ojala que podamos retomar toda la cultura, las políticas sociales, todo lo que tenía el departamento antes de comenzar esta pandemia. Flexibilizamos la obra pública, con un plan estratégico", agregó.

Al ser consultado de que forma se financia el departamento, Gramajo manifestó que los primeros 4 años de la gestión lo terminaron con un pequeño superávit. "En esta segunda gestión la comenzamos con pandemia. Estamos desarrollando obras públicas teniendo las cuentas ordenadas. Vamos a invertir alrededor de 35 millones de pesos en obras como lo es la iluminación led en el departamento".

Luego enfatizó que gracias a tener las cuentas ordenadas dentro del municipio, si han tenido que hacer algún ajuste, se hizo pero con la gente adentro. Además expresó que han podido pagar el aguinaldo sin problemas.

Por último, al ser consultado si evalúa buscar ser gobernador en el futuro. Gramajo indicó que hoy no piensa en querer ser gobernador. "Tengo la gran responsabilidad de conducir un departamento como es Chimbas. Seria irrespetuoso de mi parte si gobierno con la urna en la cabeza, solo debemos gobernar con respeto y pensando en la población. Hoy debemos ser muy cautos, debemos trabajar en consecuencia y cuidar de todo lo que hemos logrado dentro de este contexto", concluyó.