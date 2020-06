En la UNSJ presionan para a una modificación clave del estatuto

Este miércoles 24 de junio la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó la prórroga del mandato de Oscar Nasisi al frente de la institución. Con un apoyo casi unánime de 100 votos a favor (6 en contra), el actual rector quedará al mando hasta que el Consejo Superior determine que se pueden retomar las elecciones. Allí, la Asamblea también puso sobre la mesa una posible modificación al estatuto universitario.

'Hay un tema que es un punto a resolver y que es el artículo 200 del estatuto. Este señala que el 30 de junio se termina un mandato y el primero de julio deben asumir las nuevas autoridades, desde ahí se establece el disparo de distintos puntos electorales. Ese artículo ha quedado suspendido en el momento que quedó suspendido el calendario electoral', detalló Nasisi.

En este sentido, en sintonía con la Asamblea Universitaria el rector entiende que 'hay que proponer una modificación de ese artículo' para que prevea una contigencia como la pandemia. 'No está prevista en ningún lado', aclaró.

Nasisi explicó que al hablar de prórroga 'no estamos debatiendo sobre la legalidad de la democracia de la UNSJ. Para modificar este artículo hay que ir a una asamblea para debatirlo. No daba para hacerlo ahora porque es armar un proyecto, hay que consensuarlo, hay cosas que tendremos que tener en cuenta, pero claramente es necesario resolverlo'.

Para ejemplificar el caso, el actual rector por tiempo indefinido habló sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia nacionales. 'Es como un Decreto presidencial que restringe la circulación. La circulación es parte de la constitución y negarla es anticonstitucional, pero no en esta situación. Con el estatuto pasa más o menos lo mismo', aclaró.

'No me gusta la figura de la prórroga pero no hay otra alternativa. Yo tenía todo listo para el martes 30 de junio que terminaba mi mandato y para que pudieran asumir las nuevas autoridades, y nos agarró la pandemia', dijo.