El Presidente adelanta el anuncio para flexibilizar la cuarentena

El presidente Alberto Fernández decidió adelantar para este jueves el anuncio de la extensión de la cuarentena. Según trascendió en medios nacionales, el mandatario hará el anuncio probablemente en un formato similar al de las últimas conferencias de prensa, es decir acompañado por Rodríguez Larreta y Kicillof.

Esta previsto que el jefe de Estado tome rumbo a partir del día viernes por La Pampa y Neuquén, siguiendo con su gira por el interior del país. En principio, el jefe de Estado anunciaría la extensión de la cuarentena por dos semanas más. Sin embargo, hay expectativas porque el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende avanzar con varias flexibilizaciones.

Funcionarios porteños admitieron en las últimas horas que presentaron un plan para que reabran comercios de indumentaria y zapaterías. También para que habiliten algunas actividades deportivas en espacios públicos en horario nocturno e incluso para que los chicos puedan estar más horas en la calle.

Todas estas cuestiones se terminarán de definir esta tarde, a las 18, cuando Fernández y Rodríguez Larreta se reúnan cara a cara. La ronda de consultas continuará el jueves por la mañana con la ya habitual reunión del mandatario con los infectólogos y especialistas. Y a las 19 será el encuentro con los medios para explicar qué se resolvió.

“Pese al aumento de contagios, en la Capital Federal tenemos una curva amesetada y la situación en las villas, nuestro principal foco de preocupación, empezó a estabilizarse”, plantearon funcionarios porteños que siguen minuto a minuto las estadísticas de la pandemia. Durante el día martes, el ministro de Salud, Fernán Quirós, había dado indicios cuando planteó que la curva de contagios había evolucionado en forma positiva en los barrios vulnerables.

El impacto del aislamiento social en los niños y los adolescentes será uno de los asuntos que analizará esta tarde Fernández con el jefe del Gobierno porteño y un grupo de especialistas. Así lo adelantó durante un extenso reportaje que concedió a Radio Metro 95.1, poco antes de que el Gobierno de la Ciudad informara que estudia la posibilidad de extender a los dos días del fin de semana la vigencia del permiso para las salidas recreativas con los chicos.



En el mismo reportaje, el mandatario dejó en claro que "se está en una etapa en la que no hay experiencia en cuanto a qué pasa en los barrios populares", los lugares que concentran la atención principalmente de Rodríguez Larreta y Kicillof. "Estamos haciendo nuestro propio protocolo porque no hay antecedentes; los de los países cercanos, que no voy a mencionar, no son buenos antecedentes a seguir", dijo Fernández por radio Metro, donde analizó los casos de contagios en los barrios porteños Padre Mugica y Padre Ricciardelli, y la Villa Azul, en el sur del Gran Buenos Aires.



"Vamos a tener que prestarle mucha atención a lo que ocurre allí y buscar en la calidad científica argentina y en el ingenio argentino para resolver" los contagios, insistió. Alberto Fernández analizó que países como España, Francia e Italia "pagaron un alto costo por la no experiencia" frente al coronavirus apenas estalló la pandemia, pero destacó que las decisiones de esos gobiernos para atender la emergencia lo "ayudaron mucho" a la hora de adoptar resoluciones.