Orrego sobre la intervención de Vicentín: 'Voy a votar en contra'

Este último lunes, el presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervino la exportadora de cereales Vicentín. El mandatario hizo referencia varias veces a la soberanía alimentaria del país, además anunció que el Gobierno buscará expropiar los activos de la empresa mediante una ley que enviará al Congreso. En ese contexto, el legislador nacional por San Juan, Marcelo Orrego dialogó con Canal 13 y dio a conocer su postura frente al proyecto.

El diputado aseguró que tomar una medida de este estilo, le parece que no es viable. "Esto roza lo institucional. Aún no conozco el proyecto pero las expropiaciones en un pasado funcionaron mal y ahora es como tropezar sobre la misma piedra, repitiendo cosas que fueron parte del kirchnerismo”, señaló Orrego.

“Prácticamente se generó una figura a través de un DNU de esta intervención transitoria de una empresa por 60 días, pero no hay una ley previa a esto y definitivamente va en contra del principio de la propiedad privada consagrado en la Constitución”, agregó.

Además manifestó Orrego que le parece inoportuno e innecesario el momento para discutir el proyecto. "La prioridad debe ser salvar las PyMES, no expropiar empresas. En momentos de gran incertidumbre con cadenas de pago rotas,900 mil puestos de trabajo perdidos y con PyMES en agonía, preocupa que la respuesta sea expropiar a Vicentín. Una medida innecesaria e inoportuna", expresó en diálogo con Paren las Rotativas.

Al ser consultado por los diputados de Cambiemos que presentaron una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández, por el proyecto que está en discusión. Orrego dijo "Yo no firme ni me enteré de la denuncia que hicieron los diputados del bloque. Soy el presidente de un bloque que forma parte del interbloque Cambiemos, pero me enteré por los medios nacionales. No he leído la denuncia".

Por último, expresó que estos proyectos agrandan la grieta, ya que la gente consume estas discrepancias. "Para ser sincero pienso y creo que hay que trabajar juntos para resolver los problemas. Creo en la gobernabilidad, hay que aportar sin poner palos en las ruedas", concluyó el ex intendente de Santa Lucía.