Luis Rueda: 'No veo críticas bloquistas contra el Frente Todos'

Es un año más que complejo para el Partido Bloquista. Por un lado, este año deberían correr las elecciones internas para definir la conducción del partido y, por otro, en la última semana Graciela Caselles comenzó a definir la participación que tendría el bloquismo en los comicios nacionales del año próximo, esto de continuar ella en la conducción. En este sentido, Luis Rueda, presidente de la Convención Bloquista, visitó Banda Ancha y habló sobre el tema.

'No veo críticas en el Frente Todos, el bloquismo no puede tener otra identificación que no sea con Alberto Fernández y su proyecto, veo que el Frente de Todos es el frente que nos identifica como partido', apuntó.

En tanto, Rueda minimizó la posibilidad de la elecciones internas dentro del Partido Bloquista, algo que Caselles priorizó presentando un protocolo al Comité Covid. En este sentido, el actual secretario de Gobernación dijo que 'no es prioridad en este momento de pandemia, lo que debemos priorizar es la salud'.

Sin embargo, señaló estar al tanto de la presentación del protocolo de la actual conductora del partido y destacó que 'hasta el momento no hay resoluciones sobre el tema' y remarcó que ' no es lo más importante en este momento, desde el partido estamos aportando ideas para el Acuerdo San Juan'.