El entusiasmo de Néstor con Chimbas contado por un ex intendente

El ex intendente de Chimbas José Antonio Camacho (75) recordó nuevamente aquellos años en los que fue intendente del departamento y le tocó ser apoyo en la provincia, nada más y nada menos que del desembarco de quien luego sería el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner.

Camacho reapareció esta semana con una foto que quedó como uno de los logros del acuerdo San Juan, sentarlo en la misma mesa junto a quien tuvo duras diferencias, otro peso pesado de la política de ese distrito, el ex intendente y diputado Mario Tello y el actual intendente, Fabián Gramajo, a quien no dudó en elogiar por su gestión.

La charla con este periodista comenzó repasando lo duro de aquellas épocas, año 2001, cuando “me debían hasta cuatro meses de coparticipación” y eran corrientes las cuasi monedas como los CREFI y los LECOP, dice el ex jefe comunal.

Se jactó de hacer algunas reformas en el sistema del cobro de impuestos municipales que después “copiaron todos los intendentes”, dijo, para poder optimizar los recursos.

Llegó a decir que mejoró “en un 87% la recaudación” de su distrito: “Logramos favorecer al vecino, que cobraran los obreros municipales, los que no cobramos éramos los de la planta política”, dijo enfáticamente el referente del partido MOVICOM.

Camacho contó que hoy su partido está adherido al Frente Todos y no tiene representantes electos en ningún estamento, pero hace pocos días presentó fichas de afiliación de más de 200 personas por lo que hoy su movimiento tiene más de dos mil afiliados.

LA INTIMIDAD DE LA LLEGADA DE NÉSTOR KIRCHNER A SAN JUAN POR PRIMERA VEZ

José Camacho recordó que allá por el mes de agosto del año 2001, el Ingeniero Tulio Del Bono (entonces diputado) le pidió que organizara un acto público para la llegada de Néstor Carlos Kirchner (gobernador de Santa Cruz) a San Juan, quien en ese entonces “era solo conocido en el sur del país”, aseguró. Fue así que el pingüino llegó al Barrio Santo Domingo donde lo recibió un puñado de entusiastas.

“En el acto habló Tulio, hablé yo y habló Néstor”, dijo. “Después del acto eran como las 12 y media de la noche y me pidió que volviéramos al municipio para seguir charlando sobre cómo manejaba el municipio, él había sido declarado ciudadano ilustre de Chimbas porque era Gobernador de Santa Cruz”, dijo con énfasis Camacho.

Ahí Néstor le manifestó que quería volver a Chimbas cuando se lanzara oficialmente el partido departamental MOVICOM

- “Quiero venir cuando se lance oficialmente el MOVICOM”, dijo el entonces gobernador de Santa Cruz.

-“¿Entonces vas a ser el padrino?”, le perguntó Camacho, a lo que Kirchner le respondió: “por supuesto encantado”.

Así fue que el 23 de noviembre de 2001, Kirchner estaba nuevamente en Chimbas para el nacimiento del Movimiento Vida y Compromiso (MOVICOM) en plena Avenida Benavídez y Alem. Ese acto hasta fue transmitido por Crónica TV, recuerda el ex intendente chimbero, “lo pasaron como 18 veces”, porque era común desde ese entonces que donde estaba Kirchner estuviera Crónica, según recuerda. José Camacho y Néstor Kirchner (Foto Diario de Cuyo)

También volvió a la reinaguración y puesta en marcha de una planta de cerámicos conocida como CERAMIL, por calle Necochea, donde se acondicionó lo que iba a ser la producción para darle trabajo a unas 500 personas, “sólo faltaban dos Clark y un par de máquinas. El que vino luego no siguió con el proyecto”, se lamentó “Después alguien se robó todo y nunca funcionó”, dijo el líder político.

“Yo siempre le decía a los periodistas y a la gente porqué Néstor iba a ser presidente: tenía muy bajo índice de imagen negativa”, se jactó Camacho. “Tenía apenas un 3%, cuando Menem tenía 75%, López Murphy 78%, Carrió 58%, Rodríguez Saá 65%, lo único que faltaba era que lo conocieran, el ejemplo que era en Santa Cruz”.

NÉSTOR PRESIDENTE, CAMACHO PIERDE CONTACTO PERSONAL

El ex intendente chimbero recordó que sólo pudo ver dos veces durante su mandato al entonces ya Presidente de la Nación, los filtros para llegar a un mandatario nacional eran importantes.

“Una vez quedó grabado por el periodista Lucho Román”, dijo José Camacho. Fue para la asunción el 25 de Mayo de 2003:

-“Yo llegué a Buenos Aires el día anterior de que jure y voy a verlo, a saludarlo, estaba lleno de periodistas, habían como 300 de todo el mundo y Lucho Román me ve llegar a la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires y me dice: Vení Pepe vamos, y empieza a llevarme por todos los controles porque no dejaban pasara a nadie, diciendo, viene Pepe Camacho de San Juan, el mejor amigo de Néstor, el que primero ha trabajado en este triunfo y bueno iba abriéndose paso hasta que llegamos al despacho de Néstor y bueno ahí me abrazó y me saludó y aprovechó Lucho para hacerle una entrevista exclusiva, lo que no podían conseguir 300 periodistas él lo pudo” .

“Después perdí teléfonos perdí todos los contactos”, cuenta. “Presenté 49 proyectos para Chimbas, no pude llegar a él, me los recibieron”, contó el líder del Movicom.

“Es más, uno de los que me recibió las carpetas fue Alberto Fernández con Aníbal Fernández, estuve con ellos dos en la Casa de Gobierno y le digo que a Alberto lo recuerdo precisamente porque él me recordó a mí cuando vino a San Juan la primera vez. Dijo que vinieron invitados por un gran acto que hizo el intendente de Chimbas, un intendente enérgico, dijo él”, recordó orgulloso.

“Cuando nos juntábamos con Néstor al principio en la Avenida Alem, cuarto piso, en Capital Federal éramos unas 7 personas y siempre al que veía era a Alberto Fernández y Carlos Kunkel, eran los hombres de mayor confianza en ese entonces”, rememoró Camacho.

El ex intendente, que hoy participa en política con su partido que no tiene ni por cerca la adhesión que tuvo para llevarlo a la intendencia, reconoció en Néstor Kirchner un amigo y remarcó que está orgulloso de que el lanzamiento político “empezó con nosotros, no solo en San Juan sino para el país, los grandes actos en aquella época donde sonaban las cacerolas con el que se vayan todos, se los hacíamos acá en San Juan. Y bueno, que Néstor llegara a la presidencia cuando era impensado y que nosotros tuviéramos tanto protagonismo fue importante”, dijo entusiasmado Camacho.