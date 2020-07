Castro vuelve a la Legislatura: "Yo no soy empleado de Gattoni"

'Yo no soy empleado de Gattoni', dijo contundente Eduardo Castro, presidente de la UCR, tras la reciente designación como asistente de la Comisión Permanente, algo que generó algunas especulaciones en el sector político. El ex diputado, descartó que este acuerdo sea para alinearse con el oficialismo y acentuó el carácter de oposición que mantiene su partido.

'El cargo es un contrato que en cualquier momento se puede rescindir, no hay una obligación de permanencia ni de término. Todos los cargos salen con la firma del presidente de la Cámara de Diputado, es el firmante administrativo de la cámara', dijo en relación a los rumores sobre su posible vinculación con Roberto Gattoni. Además, acentuó que 'todos son acuerdos políticos, mientras sea clara mi función, esto no se hace si no hay acuerdo entre partes'.

La designación se produjo el pasado miércoles, hecho que dio a conocer a través de una gacetilla de prensa. Allí, el ex diputado señaló que prestará asesoría a Diputados del Interbloque Con Vos y que busca 'hacer el mejor esfuerzo para que proyectos impregnados del ideario del Radicalismo lleguen a buen puerto'.

En este sentido, remarcó el papel de la UCR fue uno de los partícipes activos durante la crisis sanitaria: 'Ha sido el único partido de la provincia que elaboró un documento de la crisis sanitaria y fundamentó la necesidad de la salida ministra de Salud'.

Sin embargo, argumentó que si bien al principio el partido adhirió a las decisiones del Gobierno, destacó que 'en lo que no hemos coincidido lo hicimos público'. Además, aclaró que 'de ninguna manera un contrato político asegura el cambio de lineamiento ideológico'.

Por último, Castro confirmó que hubo reuniones con referentes de la coalición: el senador Roberto Basualdo, los diputados Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres, los intendentes Fabián Martín y Juan José Orrego, y referentes como Enrique Conti y Rodolfo Colombo. El objetivo fue sentar posiciones conjuntas en base a la convocatoria del Acuerdo San Juan.