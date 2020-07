Gattoni: ‘La única vacuna hoy es la prevención y el cuidado mutuo’

Este martes, el vicegobernador, Roberto Gattoni, pasó por Paren las Rotativas y tocó varios temas de la actualidad de San Juan, entre ellos la situación de la provincia con el coronavirus. “La única vacuna hoy es la prevención y el cuidado mutuo” afirmó al respecto.

El presidente de la Cámara de Diputados, manifestó que gracias al esfuerzo en conjunto entre el gobierno y la población, la provincia logró el estatus sanitario que hoy le permite disfrutar de estar en fase 5, con todo lo que eso implica. En este sentido, Gattoni destacó la importancia de que los sanjuaninos puedan disfrutar de realizar deportes al aire libre y reunirse con sus familiares, entre otras flexibilizaciones que quedaron habilitadas. “A este tesoro debemos cuidarlo entre todos”, afirmó.

“Hemos hecho el esfuerzo de controlar los ingresos a la provincia. Si hay alguien que viola el control o toma un atajo, también tiene que ver con la responsabilidad de cada sanjuanino”, sostuvo el vicegobernador. En este aspecto, comparó la situación de la provincia con la de la Pampa, por su abrupto crecimiento de casos en poco tiempo.

Gattoni detalló que la idea del plan de seguridad, presentado este martes por el gobierno, es detectar casos positivos, para que rápidamente se pueda actuar asistiendo en formato de abordaje territorial, controlando así el sector donde se dio el contagio. “Yo creo que estamos con la guardia baja con respecto al virus”, indicó.

El vicegobernador confirmó que si en la provincia se da un brote de coronavirus y se pierde el brote, se vuelve a fase 1. “La idea es reaccionar rápidamente para no volver al aislamiento restringido, para dejar las actividades económicas funcionando, pero si no funciona se volverá a la fase 1” aseguró.

Otro de los puntos importantes, que Gattoni tocó fue la vinculación que tiene la provincia con los principales focos de contagios de COVID-19. “San Juan esta vinculado al AMBA, Mendoza, y Chile y por eso hay que extremar los recaudos sin estigmatizar a los transportistas. En este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, destacó el trabajo riesgoso que en el contexto de pandemia están llevando a cabo los camioneros, arriesgando sus vidas y por ese motivo no hay que estigmatizarlos. “Hoy ellos tienen la gran responsabilidad de abastecernos, pero también de cuidarse ellos, a su familia, cumpliendo con los testeos y todas las medidas”

En el ámbito nacional, Gattoni opinó que la pandemia dejará al país un gran aprendizaje. “El 75% de la economía se concentra en una sola zona y eso es problema”. Con respecto a la crisis económica, el vicegobernador manifestó que Argentina y San Juan tienen una capacidad de reacción natural para salir de la crisis. "Tenemos gimnasia para salir de las crisis” sostuvo.

“Me encantaría que terminemos el año equilibrados, cosa que no va a suceder”, dijo el vicegobernador, para referirse a la actual situación de la provincia en materia de reservas económica.

Por último, consultado por la posibilidad de que se realicen testeos masivos en lugares públicos como el Centro Cívico, Gattoni afirmó que por la situación actual de la provincia con el coronavirus, no se justifica, y que San Juan no tiene circulación viral comunitaria.