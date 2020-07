Explosivo, Ibarra se metió en la interna rawsina

El ex intendente de Rawson, Mauricio Ibarra, se solidarizó con el actual jefe comunal, Rubén García, quien atraviesa por estas horas un fuerte conflicto con el sindicato municipal SUOEM. Sin embargo, el también ex diputado nacional atribuyó la controversia a una mano política vinculada a la interna peronista. 'Esto que le hacen a Rubén es lo mismo que me hicieron a mí para voltearme', dijo este miércoles en Banda Ancha.

Según Ibarra, García está sufriendo interferencia en la gestión a partir de una diferencia manifiesta con el giojismo. El ex intendente interpretó que el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó, jugó en contra del actual intendente convocando a SUOEM a una paritaria en el ámbito legislativo, sin considerar la postura que había asumido el Poder Ejecutivo Municipal.

Ibarra señaló la estrecha relación política que une a Salvadó con el ahora diputado departamental Juan Carlos Gioja, intendente de Rawson hasta el 10 de diciembre pasado. 'Rawson está pasando un momento muy triste, la política se olvidó de la gente hace años y hoy están haciendo abuso', enfatizó.

En tanto, aclaró que esto tiene que ver con 'desaciertos' que tuvo el gobierno giojista a la hora de incluir 'de forma desordenada' a gente en el municipio, se mostró 'dolido' por la situación y reflexionó al decir que el rawsino 'no tiene por qué pagar los platos rotos de la desinteligencia de la política'.

Por último, el también ex diputado acentuó que conoce las 'complicaciones' que tiene el ejercicio de Gobierno y afirmó que 'es momento de acompañar a un intendente que todavía no empieza', haciendo referencia al momento por el que atraviesa la Argentina en el marco de la pandemia mundial.