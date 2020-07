El Bloquismo ya piensa en ser 'alternativa' en el 2023

Graciela Caselles adelantó en Banda Ancha que el Partido Bloquista, hoy bajo su conducción, ya piensa en ser una alternativa para las elecciones del 2023. Algo, por el momento prematuro, pero que puede marcar un antecedente dentro del Frente Todos, que resultó ganador en las elecciones de la provincia el año pasado.

Noticias Relacionadas Vuelve el autocine a San Juan, en el Hiper y gratis

En este sentido, la referente explicó que esta decisión se basa en el planteo de construcción. 'Estoy convencida de que el partido Bloquista ha crecido y nos venimos preparando para poder ocupar espacios. No voy a traicionar lo que siento, hoy el bloquismo está despierto y hay una mística que todos los días nos dice que es hora de ser una alternativa en San Juan', apuntó.

'Tenemos ganas de dar la vuelta olímpica y levantar el trofeo', señaló Caselles. Con esta metáfora, la conductora del bloquismo destacó la confianza que tiene el sector y reflexionó sobre una posibilidad que dejó escapar. 'Hay una cosa de la que me arrepiento y es no haber competido en la Capital, en octubre del 2018 se lo planteé al gobernador, contó.

Noticias Relacionadas Colectivo fue recibido a pedradas en un popular barrio de Chimbas

Y agregó: 'Él me convocó y me contó que se iban a adelantar las elecciones. Yo le dije que estaba decidida a competir en Capital porque lo que le hicieron a la Peatonal nos dejó dolidos, a mí y mi familia. Él me dijo que no iban a haber internas en Capital y después se da que finalmente hay PASO. Juro que yo pensé en irme'.

Noticias Relacionadas Pedro, el pochoclero que en cuarentena se convirtió en teutón

Finalmente, Caselles adujo que en ese momento la actitud que debió tomar fue otra. 'Me arrepiento de no haber insistido más, basado en los códigos y la lealtad el gobernador me pidió que lo volviera a acompañar como diputada. Hoy me doy cuenta que debí hacerlo y es lo que me plateo a futuro', dijo.