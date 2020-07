Romina Rosas volvió a sus funciones: 'No espero disculpas'

Y finalmente volvió. Romina Rosas, quien se ausentó aproximadamente dos meses de su cargo por licencia, retomó sus funciones en la Municipalidad de Caucete. En este sentido, la jefa comunal se refirió a las acusaciones que emanaron de distintos sectores contra su ausencia: 'Cuando uno tiene este tipo de actitudes tan machistas y tan poco humanitarias las disculpas no caben', dijo en exclusivo en Banda Ancha.

Rosas se encuentran transitando el cuarto mes de embarazo. Todo estaba bien hasta que un cuadro, que aparentaba ser una simple gastroenteritis, terminó complicando su gestación. En este tramo, un sinfín de comentarios negativos fueron dirigidos hacia la intendenta y su equipo de trabajo.

'No espero disculpas pero si creo que cabe reflexionar, me alegra un montón el poder a comenzar las mujeres que son parte de este escenario político', dijo Rosas, y agregó que 'un poco de esta historia mía es haber aceptado otra realidad, que voy a ser mamá, también soy intendente, también he sido concejal y jefe político'.

Rosas cree que su caso es un claro ejemplo para las mujeres dirigentes. 'Muchas mujeres han dejado de lado el poder ser madre para tener espacio en lo político, hay que comenzar a mirar a la mujer desde la integridad. Esa es la reflexión sin pedir ni tomar disculpas de nadie. Construir esa imagen de que somos mujeres, desde la esencia de ser madres y poder ocupar estos espacios', explicó.

Por otro lado, la funcionaria se refirió a su reunión con Serio Uñac. 'Si tengo algo que resaltar con el gobernador en su calidad humana, desde el primer momento que se generó esta licencia, él estuvo al tanto, se comunicó cuando yo ingreso con un cuadro que parecía una gastroenteritis y terminó siendo más grave. Valoro su comprensión del lado de que las mujeres somos. Yo tenía planificado tener un hijo pero no esperaba esta complicación, fue muy comprensivo y muy en el lugar de quienes somos mujeres y ocupamos estos roles', concluyó.