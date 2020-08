El incómodo momento que pasó Eduardo Cáceres en la marcha anticuarentena

El diputado nacional Eduardo Cáceres y el presidente del PRO en San Juan, Enzo Cornejo, pasaron un pésimo momento este lunes por la tarde, cuando fueron expulsados de la plaza 25 de Mayo en momentos en qué querían sumarse a la marcha anticuarentena que se replicó en distintos puntos del país. Los dos dirigentes macristas terminaron a los gritos mientras a su alrededor la gente aplaudía y cantaba: "¡Argentina! ¡Argentina!".

En una serie de videos que circularon, se puede apreciar que Cáceres intentó tomar el micrófono para hablarles a los presentes y fue entonces cuando un hombre muy ofuscado le recriminó que el lugar donde debía exponer era en el Congreso Nacional, no ahí. En el fondo, el reproche ciudadano era contra la utilización política de la movilización que el PRO a nivel nacional desconoció. De hecho, el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en la víspera que no convocaban como partido político y que no era oportuno reunir personas en la vía pública, habiendo circulación viral comunitaria en buena parte del país.

Cáceres perdió los estribos y terminó haciendo referencia al tamaño de sus genitales para resistir la expulsión de la plaza. "¡Tengo así de grande para quedarme!", se pudo entender que respondía exaltado el referente de Mauricio Macri y Marcos Peña.

Mientas tanto, las personas a su alrededor, con banderas celestes y blancas, cantaba a coro. La movilización fue convocada por redes sociales y a través de medios de comunicación opositores al gobierno de Alberto Fernández. Entre los rostros más prominentes que se pusieron al frente a nivel nacional estuvo el actor Luis Brandoni.

En las imágenes, por otra parte, se puede apreciar que varias personas tenían el tapabocas desplazado hacia el cuello y que no había distanciamiento social de un metro y medio entre cada una de ellas.