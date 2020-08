Durante la tarde de este lunes se llevó a cabo en gran parte del país la marcha denominada #17A, que tenía como principal motivo plantear la disconformidad con la cuarentena, que lleva 150 días y que planteó serías consecuencias económicas en algunos sectores de la población. En este sentido, el gobernador Sergio Uñac opinó sobre la movilización que se replicó en la provincia San juan en la Plaza 25 de Mayo: "Está bien que la gente se exprese, pero no me quedaron claras las consignas".

Los motivos de la marcha también esgrimieron otras consignas que apuntan contra la administración del presidente Alberto Fernández, contra la reforma judicial, contra CFK, entre otras consignas más. Este martes el gobernador luego de inaugurar una franquicia láctea dijo en rueda de prensa que los sanjuaninos: "Tienen derecho a expresarse, lo hacen con respeto. No es necesario que todos pensemos de la misma manera, que nos expresemos de la misma manera. Se puede coincidir o no con la metodología".

Seguidamente el jefe de Estado provincial mencionó que la marcha local se dio en una situación sanitaria distinta porque no hay circulación comunitaria. Respecto a las consignas de la marcha, el gobernador dijo que "no escuché bien la consigna, no me quedaron claras las consignas porque eran varias... Pero si sirve para construir un país mejor, bienvenido sea", aseguró.

Al mismo tiempo destacó que el gobierno provincial siempre está abierto al diálogo. Asimismo expresó que mientras haya un sanjuanino, él siempre estará dispuesto a escucharlo. En el mismo sentido, Uñac opinó sobre el proyecto de Reforma Judicial: "Los cambios siempre son necesarios. Los abogados de la provincia que tienen que mitigar en el fuero federal, tienen que presentar una apelación a Mendoza y es poca la cantidad de juzgados. En ese marco hemos presentado una propuesta y estamos abierto al diálogo y opiniones", concluyó.