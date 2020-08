El Ministerio de Salud denunciará a Rubinstein por las vacunas vencidas

Lisandro Bonelli, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, informó que la Dirección de Legales está preparando una denuncia judicial a Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud.

Todo esto surge a partir de que se hallaran más de 4 millones de vacunas vencidas en un frigorífico de Buenos Aires, las cuales habrían sido responsabilidad del ex secretario de Salud.

Por su parte Rubinstein aseguró que las vacunas vencidas “sobraron porque la temporada invernal en 2017 fue más suave”. “Eran 3 millones y medio, no cuatro, y esto no es una auditoria que hizo Ginés Gonzáles García (actual ministro de Salud), es un relevamiento que hicimos nosotros en mayo de 2019”, aseguró el ex secretario en FM Metro.

"Es normal que haya un remanente de vacunas que no se utilicen, alrededor de 200.000 por año, alguna vez más, alguna vez menos. En 2018 fue particularmente problemático. No sé si (Adolfo Rubinstein) habla desde el desconocimiento o falta a la verdad", le respondió la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti en declaraciones radiales.