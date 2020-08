Fuerte defensa sanjuanina de la Reforma Judicial

El Senado de la Nación debate este jueves el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo, el cual busca fortalecer el fuero federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crear cámaras de apelaciones en las provincias. En este sentido la senadora sanjuanina Cristina López de Valverde manifestó que con este proyecto "no se busca la impunidad de nadie como tampoco se busca coartar la libertad de expresión del periodismo”.

La senadora señaló que las causas no van a cambiar de Juzgado, en ese sentido indicó que los jueces que ya tienen las causas de la actual vicepresidenta no van a cambiar de Juzgado.

Solo se pide preservar más las causas, no pude ser que un periodista esté pasando al aire conversaciones privadas “Yo creo que no se va a haber afectada la libertad de expresión”. Por otro lado me hubiese gustado que la oposición acompañe con su sapiencia, con sus ganas de mejorar el país y que no se quedara en un no rotundo.

"Creo que siempre es oportuno tratar de mejorar el país, es cierto que estamos en una situación como esta pandemia pero eso no quita que se busque descuidar la situación. Desde el Gobierno Nacional se ha invertido mucho para cuidar a la población de esta pandemia", aseguró.

“La pandemia es una situación complicada y especial pero eso no nos quita que dejemos de pensar en un país mejor", dijo. Asimismo la legisladora explicó que seguramente en el Senado se va a poder aprobar con la mayoría que tiene el Frente Todos.

"Después habrá que ver qué sucede en diputados. Seguramente habrá que buscar consensos para que se pueda aprobar. Es complicado cuando la oposición se niega a construir consensos sin exponer argumentos y decir que no sin ni siquiera leer los proyectos", concluyó.