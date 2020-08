Un 'animal político' se prueba el traje de candidato

Este lunes, el vocal del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, pasó por los estudios de Canal 13 durante el programa Banda Ancha. Durante la entrevista expresó sus ganas de volver a presentarse en las próximas elecciones legislativas del año 2021: "uno es un animal político".

Conti no se quiso quedar atrás al ser consultado sobre sus aspiraciones de cara a las próximas elecciones legislativas y se animó con probarse el traje de candidato a diputado nacional: "Uno tiene ganas siempre, uno siempre está en política, es una droga que uno tiene y desaparecerá el día que me muera. Yo he estado colaborando con Orrego, Basualdo, Colombo, Cáceres sobre la propuesta para el Acuerdo San Juan", dijo el ex intendente de la Ciudad de San Juan.

"Uno nunca pierde las ganas de seguir trabajando en la política porque se vive apasionadamente. Uno es un animal político y eso es lo más lindo que tiene la política, el vivir en campaña al lado de la gente y ver cómo se pueden resolver los problemas que tienen", agregó.

En ese sentido, fue consultado sobre la posibilidad de estar hablando con Luis Rueda o Graciela Caselles para volver al Bloquismo. Conti desmintió estar en diálogo con alguno de estos referentes: "no he hablado con ninguno, se hablan muchas cosas pero no hablé con nadie. Estoy muy alejado desde hace años del partido por una decisión política personal".

Luego mencionó su punto de vista desde afuera del partido: "yo lo que veo como positivo, es que haya gente con ganas de hacer política, eso es bueno. Lo peor sería el silencio de los cementerios, que es lo que vivió el Bloquismo en los últimos años sin abrir las puertas. Es positivo que haya gente como Medina, Rueda, Caselles comiencen a moverse, aunque el momento es complejo", agregó.

En ese sentido, expresó que seguramente no habrá elecciones en el partido durante este año, ya que pasó lo mismo con otros sectores provinciales. "El Bloquismo no tiene coronita, esto se va a estirar hasta que aclare el tema", relató.

Por ultimo, Conti manifestó un pedido de unidad bloquista: "Creo que el partido debería llegar a una unión con todos, es positivo que haya gente que quiera sumarse al Bloquismo". Al mismo tiempo indicó que si se apunta a un sectorcito para ocupar unos pocos cargos, sería un error. "No corresponde a la grandeza que tuvo el Bloquismo durante el Siglo XX", concluyó.