'En el resto del país, la obra pública está en terapia intensiva'

Este martes, el secretario de la CGT y la UOCRA en San Juan, Eduardo Cabello, pasó por el programa Banda Ancha. Durante la entrevista, afirmó que el ritmo "en el resto del país de la obra pública está en terapia intensiva". Al mismo tiempo aseguró que "en San Juan no es que estamos en la panacea, pero estamos bien, trabajando de buena forma".

El diputado provincial afirmó en diálogo con Canal 13 que el ritmo de la obra pública en el país está en "terapia intensiva". Cabello mencionó que la situación es crítica. Ya que se han perdido de 125 mil puestos de trabajo en el sector desde que comenzó la pandemia.

"En la Ciudad de Buenos Aires no hay obra pública porque son privadas, en la provincia de Buenos Aires está frenada por el Covid, en otras provincias como Córdoba, Jujuy que no construye hace 4 años, y otras provincias más. En San Juan no es que estamos en la panacea, pero estamos bien, trabajando de buena forma. El grave problema de la gente es que no sabe funcionar en épocas de crisis. Deberíamos saber funcionar mejor porque la crisis saca lo mejor de nosotros", agregó.

En ese sentido, destacó el funcionamiento del Gobierno Provincial: "el gobernador junto con el equipo ha demostrado que se puede lograr cosas importantes, como está pasando con la sanidad y lo que estamos trabajando con el Covid. Aun en situaciones económicas desfavorables, porque veníamos de un gobierno nacional donde no nos mandaban dinero".

El secretario de la UOCRA mencionó que hacían 6 años que no llegaba dinero para la obra pública. Pese a eso, en la provincia se mantuvo la obra pública, ya siempre funcionó y no se pararon las grandes obras. "Había algunas que no eran tan esenciales, que se debieron parar pero las grandes obras nunca se paralizaron. El gobierno provincial sabe cómo ajustar los gastos pero sin paralizar la obra pública", destacó.

Picoteo en la CGT: "Lo escuché a Pepe Villa pero está todo bien"

El pasado martes, el secretario general de la UPCN, José 'Pepe' Villa, pasó por Paren las Rotativas y criticó el accionar de la CGT provincial. "Yo a Cabello lo respeto como persona, es buen tipo pero me parece que la CGT debe tener otra dinámica", dijo el dirigente gremial sobre quien conduce la Confederación General del Trabajo.

Respecto a este tema, Cabello le respondió pero sin entrar en polémica. "Yo no sé si se fue Pacheco de UPCN, yo lo escuche a Villa el otro día. Nosotros tomamos una política de lo que nosotros no podíamos manejar o hacer, nosotros no nos íbamos a involucrar. Pepe Villa es un gran dirigente, Pacheco está trabajando, estuvimos en el Acuerdo San Juan. UPCN siempre va a estar dentro de la CGT", señaló.

Luego se preguntó a si mismo quien está de acuerdo con el 100% de todo y dijo que nadie. "A mí no me gusta que critiquen como dice Villa. Creo que hay que agradecer que podemos cobrar, en otros sectores están peores. No soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo. Yo trabajare en lo que pueda, yo no estoy para discutir", agregó.

A continuación, antes de finalizar la entrevista, el titular de la Confederación General del Trabajo en San Juan, fue consultado sobre si habrá sindicalistas que formen parte de las listas de las elecciones legislativas. "Nos gusta ir en el primer lugar, en el mundo nadie quiere ser dos. Pero esa decisión la debe tomar el presidente del partido, todos queremos pero no siempre nos alcanza", expresó.

Al mismo tiempo, Cabello manifestó que el diputado de ser consciente que debe representar a todos los sanjuaninos, ya que deben defender los intereses de la provincia, incluso muchas veces a costa de lo que diga el partido político al cual representa.

"Uno debe defender a San Juan. Yo creo que es necesario que haya un hombre sindical en la Cámara, ‘a mí no me quitan el sueño los cargos, a mí me buscan, si se da, se da'. Eso lo aprendí de un maestro como Montaño. Todos tenemos aspiraciones, lo mejor es prepararse en el secreto para que después se te demuestre en público", concluyó.