La trama detrás de la renuncia obligada de Rupcic

Ex funcionario. Andrés Rupcic, ex secretario de la Función Pública.

El 29 de julio pasado, el gobernador Sergio Uñac dispuso el cese inmediato de Andrés Rupcic al frente de la Secretaría de la Gestión Pública. La medida, sin embargo, no tuvo mayor explicación hasta este viernes, cuando una nota del diario La Nación reveló un episodio que fue efectivamente el detonante del despido.

Según la crónica firmada por el periodista Diego Cabot, Rupcic intentó abordar el avión sanitario de la provincia que estaba en el aeropuerto de El Palomar, en Buenos Aires, para regresar a San Juan con un paquete que contenía una cantidad de dólares en efectivo. La nota del matutino porteño mencionó dos cantidades, según dos versiones distintas: u$s 20.000 o u$s 50.000

Frente a la difusión de esta noticia, el gobierno de la provincia confirmó el motivo del despido de Rupcic. Fue a través del decreto 0950/20 con fecha de 29 de julio del corriente, "en función de su supuesta participación en un hecho que está siendo investigado por la Justicia Federal".

Una alta fuente consignó además que la Provincia está imposibilitada de constituirse en parte querellante por no estar vinculada. Pero igualmente solicitó al Juzgado interviniente que "analice la viabilidad de informarle el estado de la causa, poniendo en conocimiento del Señor Juez la disposición a colaborar en el proceso".

En el Poder Ejecutivo local dejaron trascender el malestar de Uñac con Rupcic, quien era un funcionario de mucha confianza. Según manifestaron, actuó a espaldas del gobernador. Tras un relevamiento de datos propio, fuentes oficiales aseguraron que el dinero nunca ingresó al avión porque fue interceptado antes de que eso ocurriera.

Todo el episodio sucedió el 28 de julio en El Palomar, cuando un empresario identificado como Juan José Quiroga, que decía representar a la firma SAP Energía (radicada en San Juan), llegó al aeropuerto con un sobre. Dijo que era documentación que debía enviar a la provincia. Pretendía que se despachara en el avión sanitario que iba a abordar Rupcic.

Pero al pasar el sobre por el escáner se detectó que no contenía documentación sino dinero en efectivo. Entonces la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) retuvo el paquete y Quiroga quedó inmediatamente detenido e incomunicado. Rupcic quedó vinculado porque el sobre estaba dirigido a su nombre y también tenía escrita su dirección particular en Santa Lucía.

El ticket bancario con la extracción de 20.000 dólares (Fuente: La Nación)

La causa ahora está en el ámbito del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, donde Quiroga ya fue indagado. Según trascendió, el empresario habría aportado prueba documental para acreditar el origen legal de los billetes. Dijo que los extrajo de su cuenta del Banco Galicia. Y que el dinero era para pagar servicios a terceros aquí en San Juan.

La misma alta fuente oficial destacó que el gobernador resolvió el despido inmediato de Rupcic ante la irregularidad detectada. El decreto que lo separó del cargo salió al día siguiente. El decreto con fecha 29 de julio de 2020.

Consultado por Tiempo de San Juan, Rupcic dijo este viernes: "Es un hecho que efectivamente pasó, no se trata de ningún acto de corrupción sino de una torpeza mía. Una persona me pidió traer una documentación, desconozco qué era la documentación porque era de una persona que no era yo. Le estaba permitiendo traer una documentación en el marco del Covid-19, me pidió que urgente tenía que traer esa documentación".