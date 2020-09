Rechazo unánime a la manifestación uniformada frente a Olivos

Desde los opositores más extremos al gobierno de Alberto Fernández hasta referentes como el gobernador Sergio Uñac, se manifestaron en rechazo a la manifestación uniformada de este miércoles por la tarde en la Quinta Presidencial de Olivos, entendiendo que el reclamo salarial policial de la bonaerense no puede ni debe amenazar a la democracia.

El propio Alberto Fernández se manifestó a través de la red social Twitter, para agradecer las numerosas muestras de respaldo y para pedirle a sus seguidores no concentrarse en la Quinta de Olivos para evitar una cadena de contagio de Coronavirus. El dirigente social Juan Grabois había hecho la convocatoria más temprano.

"Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez. A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo", posteó el presidente en su cuenta oficial de la red del pajarito.

Atento al mensaje del presidente, Grabois desistió de la convocatoria: "Por expreso pedido de las máximas autoridades, suspendemos la convocatoria de hoy a las 20hs. Esperamos que las armas y vehículos del gobierno constitucional argentino no se usen para desafiar la democracia", advirtió en sus redes sociales.

Por su parte, el gobernador Uñac también salió en respaldo de la institucionalidad a través de Twitter con el siguiente mensaje: "Los argentinos esperamos de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad, apego a las normas. Los mecanismos utilizados para la protesta desvirtúan la legitimidad del reclamo. La institucionalidad y el respeto a la democracia es siempre el camino".

Desde el arco opositor, uno de los primeros en manifestar su rechazo a la protesta uniformada en la sede presidencial, fue el diputado nacional del PRO Fernando Iglesias. "A favor de las legítimas reivindicaciones de la Policía Bonaerense. En contra del reclamo frente a la Quinta de Olivos. No es el lugar", posteó el dirigente anti-k.

El jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomó distancia de la manifestación policial derivada en cerco en la residencia de la máxima autoridad del país. "No es la forma ni el lugar. Es inadmisible la presencia de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la Quinta Presidencial de Olivos. El reclamo salarial debe ser canalizado en el ámbito que corresponda. El diálogo es el camino", publicó en su cuenta de Twitter.

El senador mandato cumplido Federico Pinedo, primera línea del macrismo a nivel nacional, también tomó distancia de la protesta policial. "La democracia debe respaldar a su policía, la policía debe estar subordinada a la democracia y nada tiene que hacer un reclamo en la sede presidencial", publicó el ex legislador.

El presidente del bloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de Nación, el radical cordobés Mario Negri, posteó que "un reclamo laboral de quienes deben trabajar por la seguridad de los argentinos es legítimo, pero es inaceptable que su canal de expresión sea una manifestación de los uniformados ante la Quinta de Olivos. No se puede poner en jaque las instituciones democráticas de ese modo".

El constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra también se manifestó en disidencia. "Es absolutamente inaceptable la reunión de policías armados frente a la Quinta de Olivos, reclamando mejoras. Deben cesar de inmediato en esa actitud que atenta contra los poderes públicos y el orden constitucional", sostuvo.

Finalmente la diputada nacional Paula Oliveto, presidenta de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires, expresó en su cuenta de Twitter que "los policías tienen todo el derecho de expresar su justo reclamo, que debe ser atendido por las autoridades. El límite tiene que estar en el respeto al Estado de Derecho y a las autoridades elegidas democráticamente. La Quinta de Olivos no es el ámbito para hacerlo".