No estigmatizar a los jóvenes y suspender las PASO, el pedido de Uñac

Este lunes, el gobernador Sergio Uñac retomó sus actividades tras superar al coronavirus. Lo hizo con una conferencia de prensa en la que anuncio que San Juan no tendrá restricciones nocturnas (por ahora), tras el decreto presidencial por el aumento de casos.

En este sentido, pidió no estigmatizar a los jóvenes como los responsables del aumento de los contagios. El pasado viernes, en la conferencia de prensa que brindaron las autoridades nacionales sobre el DNU, la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió que en las actividades nocturnas es donde mayor riesgo de contagio existe.

“Las gentes en general vulnera las normas. Puede haber procesos legales por el incumplimiento de normas sanitarias establecidas por los gobiernos. Serán unos 1.500 personas que están en proceso judicial por eso, pero en San Juan hay 250.000 jóvenes. Es ínfima la cantidad de infractores. A los jóvenes no hay que estigmatizarlos. En todo caso es aconsejarlos y acompañarlos. Ni a ellos ni a ningún sector de la sociedad. Se ha hecho foco en eso y de verdad puede tener algo que ver en la relación general de los contagios, pero no con las causas ni el principio del mal”, sostuvo Uñac.

“Es una pandemia que afecta a todos, jóvenes, mayores de edad y adultos mayores. Que quede claro, no es una defensa a un sector particular. No hay que tildarlos o señalarlos, sino colaborar con mantener el equilibrio sanitario y económico”, agregó.

Por otro lado, Sergio Uñac insistió con su pedido para suspender las PASO. “Antes del rebrote en otros países como Inglaterra o en Europa, yo decía que no era conveniente que este año no haya elecciones primarias”, señaló el mandatario. Cabe recordar que en el mes de noviembre el sanjuanino impulsó la idea de suspender las elecciones ante el riesgo de una segunda ola de coronavirus en el país.

“Debemos seguir pensando y ponernos de acuerdo en el tema de votar y definir autoridades en octubre. Lo que sería innecesario sería hacerlo en las PASO”, remarcó. “Va a ser inevitable que los partidos quieran tener contacto con la sociedad para transmitir las ideas. Pero, este año deberíamos votar una sola vez en las elecciones generales”, insistió.

Además, el gobernador advirtió que la curva de contagio en el país ha crecido notablemente, “en San Juan hay que prepararse porque puede pasar”.